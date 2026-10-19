AC Milan thắng nghẹt thở, giữ vững mạch bất bại

AC Milan của HLV Ruben Amorim đã ngăn chặn nỗ lực vùng lên của Atalanta để giành chiến thắng 3-2 tại San Siro, qua đó vẫn duy trì thành tích bất bại trong 7 trận đấu đầu tiên và vươn lên vị trí thứ 4 tại Serie A.

AC Milan giành chiến thắng 3-2 trước Atalanta tại San Siro. Ảnh: THX

AC Milan tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Serie A sau chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước Atalanta. Dù dẫn trước ba bàn, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn phải trải qua những phút cuối căng thẳng mới bảo toàn được lợi thế.

Sau chiến thắng 4-0 trên sân RB Salzburg tại Europa League, Milan nhập cuộc đầy tự tin. Goncalo Ramos mở tỷ số từ chấm phạt đền, trước khi Adrien Rabiot nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Ramos bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng trên chấm 11m, nhưng Mario Gila vẫn giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 ở phút 60.

Tưởng chừng Milan sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm, Atalanta bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Gianluca Gaetano rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 66, trước khi Nikola Krstovic tận dụng pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai cho đội khách ở phút 81. Milan phải chống đỡ sức ép lớn trong những phút còn lại mới giữ được chiến thắng.

HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng đã đánh mất sự chủ động sau hơn một giờ thi đấu tốt. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Milan vẫn cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ tư, nhưng thể lực suy giảm cùng tâm lý lo lắng khiến họ không còn duy trì được sức ép.

"Chúng tôi chơi tốt trong khoảng 65 đến 66 phút đầu, nhưng sau đó không giữ được phong độ. Điều quan trọng nhất là kết quả, song toàn đội cần phân tích kỹ những gì đã xảy ra", Amorim chia sẻ.

Cựu HLV Manchester United cũng nhấn mạnh Milan phải cải thiện khả năng kiểm soát thế trận, đặc biệt khi đối mặt với sức ép trong giai đoạn cuối trận.

Chiến thắng giúp AC Milan nâng thành tích lên 4 trận thắng, 3 trận hòa, giành 15 điểm và đứng thứ tư Serie A. Inter Milan và Lazio cùng dẫn đầu với 19 điểm, trong khi AS Roma xếp thứ ba với 17 điểm.

LINH SƠN