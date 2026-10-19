Ghi bàn từ cú sút trúng đích duy nhất, Arsenal chạy đà tốt trước trận gặp Bayern Munich

Dù trải qua 90 phút thiếu bùng nổ, khoảnh khắc lóe sáng ở phút 80 của "siêu dự bị" Noni Madueke đã giúp Pháo thủ bỏ túi 3 điểm trên sân Nottingham Forest, tiếp tục bám đuổi Man City.

Không ngoài dự đoán, Arsenal đối mặt với vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu và được tổ chức vô cùng kỷ luật của chủ nhà Forest.

Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, đoàn quân của HLV Mikel Arteta kiểm soát bóng tới 73% nhưng hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào. Đây đã là lần thứ 7 trong 10 trận đấu chính thức mùa này Arsenal không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên.

Cục diện trận đấu chỉ thực sự thay đổi khi HLV Arteta quyết định rút Eberechi Eze ra nghỉ ngay sau giờ nghỉ giải lao để tung Noni Madueke vào sân. Sự điều chỉnh nhân sự này nhanh chóng phát huy tác dụng khi các đợt lên bóng ở hành lang cánh của Arsenal trở nên đột biến hơn.

Phút 80, nhận đường chuyền từ Declan Rice, Madueke tự tin cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ, vượt qua Daniel Munoz trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đập chân hậu vệ Jair Cunha đổi hướng làm bó tay thủ thành Matz Sels.

Chiến thắng tối thiểu tại City Ground không chỉ mang về 3 điểm mà còn đi kèm với những con số thống kê vô cùng thú vị từ hãng dữ liệu Opta: Arsenal chỉ có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích trong suốt cả trận đấu, nhưng pha bóng đó của Madueke đã ngay lập tức chuyển hóa thành bàn thắng quyết định. Đây là chiến thắng với tỷ số 1-0 thứ 32 của Arsenal tại Premier League kể từ khi HLV Mikel Arteta nắm quyền vào tháng 12-2019 – thành tích cao nhất giải đấu (ngang bằng với Everton).

Cả 3 chiến thắng gần nhất của Arsenal tại Ngoại hạng Anh đều đến từ các bàn thắng quyết định do những cầu thủ dự bị ghi (Bruno Guimaraes trước Sunderland, Leeds và Madueke trước Forest), thể hiện chiều sâu đội hình mà Arsenal đang có.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không tiếc lời ngợi khen học trò: "Noni là một cá tính rất đặc biệt và được mọi người trong phòng thay đồ cực kỳ yêu mến. Sau kỳ tập trung đội tuyển, cậu ấy đang thể hiện một mức độ quyết tâm và khao khát hoàn toàn khác trong từng hành động, dần trở thành người giải quyết trận đấu cho chúng tôi."

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng mô tả “Forest đã dựng một 'cây thông Noel' trước khung thành và không để lại bất kỳ khoảng trống nào. Điều quan trọng nhất là Arsenal đã kiên nhẫn và giành chiến thắng".

Khai thông thế bế tắc trước Nottingham Forest giúp Arsenal duy trì thành tích ấn tượng với 10 chiến thắng sau 11 trận chính thức trên mọi đấu trường mùa này. Dù guồng quay thi đấu diễn ra dồn dập, HLV Arteta lập tức kêu gọi các học trò tận hưởng niềm vui trước khi chuyển hướng sang đấu trường châu Âu: "Hãy dành một chút thời gian để ăn mừng chiến thắng gian khổ này, bởi vì vào thứ Tư tới, chúng tôi sẽ có chuyến làm khách cực kỳ sóng gió trên sân của Bayern Munich".

HỒ VIỆT