Arsenal mất liền 2 trụ cột, Arteta đau đầu trước trận gặp Lille

HLV Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ quy trình tập luyện của Arsenal sau khi xác nhận Piero Hincapie và Martin Zubimendi dính chấn thương trong buổi tập được tổ chức chỉ một ngày sau khi Pháo thủ đánh bại Leeds United với tỷ số 2-1 ở giải Ngoại hạng Anh.

Mikel Arteta chứng kiến Arsenal đánh bại Leeds United 2-1 ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: THX

Cả hậu vệ Hincapie và tiền vệ Zubimendi của Arsenal đều gặp chấn thương mắt cá chân. Thậm chí, Hincapie còn được nhìn thấy được các nhân viên hỗ trợ rời khỏi sân trong buổi tập tại sân Emirates ngày 11-10. Họ sẽ trải qua các đợt kiểm tra y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Phát biểu trước trận tiếp đón Lille tại Champions League vào rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam), HLV Arteta cho biết: “Arsenal đã lên kế hoạch cho một buổi tập sau trận đấu dành cho những cầu thủ chưa thi đấu đủ thời gian, nhằm giúp mọi người hồi phục cũng như duy trì nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, trong 2 tình huống rất kém may mắn, chúng tôi đã mất 2 cầu thủ”.

“Tình hình không khả quan chút nào, cả 2 cầu thủ sẽ trải qua các đợt kiểm tra bổ sung để xác định tình trạng, từ đó chúng tôi mới biết được thời gian họ phải nghỉ thi đấu”, Arteta chia sẻ thêm. “Chắc chắn cả 2 sẽ bỏ lỡ trận đấu của ARsenal. Tôi nghĩ chấn thương của Piero có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ xem sao. Tình huống này thực sự không hề mong muốn chút nào”.

Arteta rằng những buổi tập như vậy là điều thường thấy, khi nhấn mạnh: “Mùa giải trước chúng tôi đã thực hiện bài tập này tới 37 lần mà không gặp vấn đề gì cả. Thực tế, việc kiểm soát điều này rất khó khăn. Đây là môn thể thao đối kháng và những chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là nhắc nhở các cầu thủ "làm ơn đừng va chạm quá mạnh với nhau nhé". Chỉ vậy thôi. Hy vọng rằng sự cố này chỉ xảy ra một lần duy nhất”.

Arteta cũng xác nhận trung vệ William Saliba đã trở lại tập luyện nhẹ, nhưng từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho ngày tái xuất, đồng thời khẳng định trung vệ này vẫn cần thêm vài tuần nữa mới có thể thi đấu trở lại.

Nhà đương kim vô địch Arsenal khởi đầu mùa giải khá tốt, họ thắng 5 thua 1 và xếp nhì bảng Ngoại hạng Anh, sau đội duy nhất toàn thắng là Man City. Pháo thủ cũng khởi đầu vòng bảng phân hạng Champions League bằng trận thắng 1-0 trên sân Napoli.

LINH SƠN