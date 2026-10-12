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10 người bị bắt, một cảnh sát bị thương sau trận Liverpool - Man City

SGGPO

Chiến thắng 3-0 của Man City tại Anfield đã bị che phủ bởi các vụ hỗn loạn do các CĐV tạo ra quanh sân vận động. Cảnh sát vùng Merseyside xác nhận cuộc đụng độ đã có thiệt hại.

10 người bị bắt, một cảnh sát bị thương sau trận Liverpool - Man City

Theo thông báo từ Cảnh sát Merseyside, sự việc nghiêm trọng xảy ra trên đường Anfield Road ngay sau khi trận đấu kết thúc. Trong quá trình khống chế và bắt giữ một đối tượng gây rối, một sĩ quan cảnh sát đã bị tấn công dẫn đến chấn thương nặng ở mặt, phải lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu trước khi được cho về hồi phục tại nhà.

Lực lượng an ninh đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 10 đối tượng với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, một người đàn ông bị nghi ngờ vướng hai tội danh hành hung cảnh sát. Bất chấp các cảnh báo nghiêm ngặt, 5 cá nhân đã bị bắt vì hành vi hát các bài ca xúc phạm các thảm họa bóng đá. Ngoài ra, cảnh sát cũng tạm giữ một đối tượng vì say rượu gây mất trật tự và hành hung, hai người vì tội gây rối trật tự công cộng, cùng một đối tượng khác do hành vi ném các vật thể xuống mặt sân thi đấu.

Thanh tra Leanne Hobin cho biết lực lượng cảnh sát và lực lượng bảo an đã túc trực bên ngoài sân nhằm điều tiết giao thông và bảo vệ công chúng. Bà nhấn mạnh sự thất vọng tột cùng khi một sĩ quan phải chịu chấn thương nặng trong lúc đang thực thi nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người hâm mộ.

Ngay từ trước giờ bóng lăn, bầu không khí xung quanh sân Anfield đã bị đẩy lên mức sục sôi. Các gian hàng lưu niệm bên ngoài bán tràn lan cờ và khăn quàng in hình cầu thủ Man City kèm các từ "guilty" (có tội) và "cheats" (kẻ gian lận). Khi hai xe buýt chở đội hình Man City tiến vào, cảnh sát Merseyside đã phải triển khai drone giám sát, tăng cường lực lượng và chỉ dẫn xe chở đội khách đi theo một tuyến đường vòng yên tĩnh hơn để tránh đám đông phẫn nộ.

Trên khán đài, CĐV Liverpool liên tục la ó mỗi khi cầu thủ Man City chạm bóng, đồng thời hô vang điệp khúc "Going down" (Sẽ xuống hạng) và giăng biểu ngữ lớn với dòng chữ "A generation of supporters cheated" (Cả một thế hệ CĐV bị lừa dối).

Đáp lại làn sóng thù hận từ đội chủ nhà, hàng nghìn CĐV Manchester City ở góc khán đài đã tạo nên một hình ảnh ấn tượng khi vẫy hàng trăm quả chuối bơm hơi màu vàng trên không trung. Ý tưởng này do nhóm CĐV "1894" khởi xướng nhằm tái hiện lại nét văn hóa truyền thống độc đáo từ cuối thập niên 1980. Việc mang chuối bơm hơi đến sân được xem là thông điệp gợi nhớ về giai đoạn thăng trầm của CLB, đồng thời thể hiện tinh thần tìm kiếm niềm vui và sự hài hước của người hâm mộ giữa những tranh chấp căng thẳng với các cơ quan quản lý bóng đá.

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LONG KHANG

Từ khóa

Man City cảnh sát bị thương liverpool Cảnh sát Merseyside

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