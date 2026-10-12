Chuỗi “tịt ngòi” của Dani Olmo đã kéo dài 22 trận

Barcelona đã thắng cả 9 trận đầu tiên của mùa giải 2026-2027, ghi đến 39 bàn thắng, thế nhưng thật bất ngờ khi một tiền vệ tấn công sắc bén như Dani Olmo vẫn đang chờ đợi một cột mốc cá nhân tương xứng với khởi đầu ấn tượng của toàn đội.

Dani Olmo đang trải qua 22 lần ra sân mà không ghi bàn cho Barcelona. Ảnh: THX

Xét về thành tích cá nhân, Olmo từng ghi 12 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Barcelona (2024-2025) và có thêm 8 bàn nữa ở mùa giải kế tiếp. Dù dứt điểm không phải là nhiệm vụ chính, tiền vệ này vẫn thường xuyên xâm nhập các vị trí nguy hiểm và tạo ra ảnh hưởng ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Nhưng điều đáng chú ý vào lúc này, tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha đang trải qua 22 lần ra sân mà không ghi bàn cho Barca, với bàn thắng gần nhất của anh là vào lưới Sevilla hôm 15-3, khi anh ấn định tỷ số 5-2.

Đáng nói hơn khi các chỉ số dứt điểm của Olmo là khá tốt. Tính từ đầu mùa giải, Olmo đã tung ra 12 cú sút, trong đó có 5 cú sút đi trúng đích và buộc thủ môn đối phương phải trổ tài. Tiền vệ này cũng suýt chấm dứt chuỗi trận không bàn thắng trong trận mới nhất gặp Getafe, anh có 2 cú sút trúng đích nhưng thủ môn David Soria đã cản phá xuất sắc để từ chối bàn thắng. Điều này cho thấy Olmo vẫn tạo ra được cơ hội ghi bàn dù chưa thể chuyển hóa thành bàn.

Một tín hiệu tích cực là sức mạnh ghi bàn đồng đều của Barcelona đang giúp đội bóng tiếp tục giành chiến thắng mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào việc Olmo lập công. Raphinha đã trực tiếp tham gia vào 17 bàn thắng (gồm 14 bàn và 3 kiến ​​tạo), trong khi Yamal, Fermin Lopez, Gabriel Jesus và Karim Adeyemi cũng đóng góp vào hiệu suất tấn công của Barcelona. Dẫu vậy, một bàn thắng sẽ mang lại cú hích tinh thần đáng kể cho cầu thủ vốn đã chứng minh được khả năng đóng góp thường xuyên từ tuyến giữa.

Điều thú vị là thay vì để chuỗi trận không bàn thắng chi phối màn trình diễn, Olmo vẫn tiếp tục đóng góp thông qua nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hồi bóng và kiến ​​tạo cho đồng đội ở những khoảng trống, với 3 pha kiến ​​tạo mùa này chính là minh chứng cho tầm ảnh hưởng đó.

LINH SƠN