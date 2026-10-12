Liverpool và chế độ “tự hủy” ở trận thua Man City

Ngoài những ồn ào bên ngoài sân, trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và Man City tại Anfield còn mang đến một bữa tiệc bóng đá và chỉ ra sự tương phản rõ rệt về mặt hiệu quả giữa hai đội bóng.

Những con số biết nói

Nút thắt chiến thuật lớn nhất của trận đấu xuất hiện ở phút 62, khi tiền vệ Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha tranh chấp với Doku. Khoảng thời gian từ thời điểm Gravenberch dính thẻ đỏ đến khi Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Man City chỉ vỏn vẹn 2 phút 37 giây.

Pha đệm bóng cận thành này đánh dấu bàn thắng thứ 8 của Haaland trong 8 lần chạm trán gần nhất với Liverpool trên mọi đấu trường, và không cầu thủ nào ghi quá 5 bàn vào lưới "The Kop" kể từ khi chân sút người Na Uy cập bến Man City vào năm 2022.

Chỉ đúng 3 phút sau bàn mở tỷ số, Doku tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng cú cứa lòng đẳng cấp. Đây là bàn thắng thứ 12 của tuyển thủ Bỉ tại Premier League, nhưng mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của anh khi vào sân từ ghế dự bị. Doku cũng trở thành cầu thủ dự bị thứ ba trong lịch sử Man City ghi bàn tại Anfield trong khuôn khổ Premier League, sau George Weah (tháng 9-2000) và Bernardo Silva (tháng 1-2018).

Điểm nhấn đỉnh cao về mặt tổ chức trận đấu của Man City diễn ra ở phút 78, khi Rayan Cherki dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0 (Xem đồ họa bên dưới). Bàn thắng này kết thúc một chuỗi phối hợp nhóm kéo dài 41 đường chuyền liên tiếp, chuỗi chuyền bóng dẫn đến bàn thắng dài nhất tại Premier League kể từ pha lập công của Phil Foden vào lưới Nottingham Forest hồi tháng 9-2023 (46 đường chuyền).

Chiến thắng giúp Manchester City trở thành đội bóng duy nhất trong 7 mùa giải Premier League gần nhất khởi đầu mùa giải bằng 6 trận toàn thắng liên tiếp (họ từng làm được điều tương tự ở mùa giải 2023-24 và lặp lại ở mùa 2026-2027).

Sự bế tắc của Liverpool và hồi chuông báo động cho Florian Wirtz

Các con số thống kê từ Opta bóc tách sự kém hiệu quả toàn diện của đội chủ nhà. Cả trận đấu, Liverpool chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn là 0,86, trong đó vỏn vẹn 0,38 xG đến từ các tình huống bóng sống.

Thất bại 0-3 này san bằng kỷ lục về thất bại đậm nhất của Liverpool tại Anfield trong kỷ nguyên Premier League (ngang bằng với các trận thua 1-4 trước Chelsea năm 2005, 1-4 trước Man City năm 2021, 0-3 trước West Ham năm 2015 và 0-3 trước Nottingham Forest năm 2025).

Bên cạnh đó, "The Kop" đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên sân nhà tại Premier League (hòa 4, thua 1). Họ cũng kéo dài chuỗi không thắng lên con số 8 trận khi đối đầu với đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League (hòa 6, thua 2). Thất bại này đồng thời chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp tại Premier League (thắng 10, hòa 13) của HLV Andoni Iraola kể từ tháng 1.

Màn trình diễn mờ nhạt của hàng công Liverpool khiến tiền vệ đắt giá Florian Wirtz trở thành tâm điểm chỉ trích của giới chuyên môn. Phân tích trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Carragher đưa ra nhận định gay gắt: "Sự kết hợp với Florian Wirtz đơn giản là không hiệu quả. Cậu ấy đã thi đấu gần 60 trận cho Liverpool nhưng không thống trị hay định đoạt nổi một trận đấu lớn nào. Wirtz không mang lại bất kỳ điều gì ở khâu phòng ngự lẫn tấn công".

Carragher nhấn mạnh Wirtz chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng trong 16 trận Premier League gần nhất, đồng thời yêu cầu HLV Iraola phải gạch tên cầu thủ người Đức khỏi đội hình xuất phát để trao cơ hội cho Ryan Gravenberch.

Thống kê chuyên môn, theo Opta

Có hay không sai lầm trọng tài?

Ngoài những con số chuyên môn, chiếc thẻ đỏ của Ryan Gravenberch cũng tạo ra làn sóng tranh luận nảy lửa giữa các HLV và cựu danh thủ. HLV Andoni Iraola tỏ ra vô cùng phẫn nộ với quyết định rút thẻ vàng đầu tiên của trọng tài dành cho Gravenberch sau pha va chạm với Elliot Anderson. Ông nhấn mạnh: "Pha phạm lỗi đầu tiên của Ryan không bao giờ là một thẻ vàng. Trọng tài đã tự gây rắc rối cho chính mình và đẩy chúng tôi vào thế khó. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn cho đến trước tấm thẻ đỏ".

Đồng quan điểm, dàn chuyên gia của Sky Sports gồm Daniel Sturridge, Micah Richards và Gary Neville đều nhận định tấm thẻ vàng đầu tiên của Gravenberch là "một trò đùa".

Cựu thủ quân Manchester United, Roy Keane phân tích: "Tôi không hiểu sao cậu ấy lại dính thẻ vàng ở tình huống đó. Trận đấu lập tức đảo chiều hoàn toàn. Liverpool để lộ khoảng trống khắp nơi và Man City đã trừng phạt họ cực kỳ nhanh chóng".

Còn theo báo Anh The Guardian thì sự xuất hiện của Doku đã tạo ra tác động hủy diệt ở hành lang cánh trái, trong khi kinh nghiệm của Man City từng bước rút cạn sức phản kháng của một Liverpool sứt mẻ lực lượng. Với tờ The Independent, chiều sâu nhân sự vượt trội chính là chìa khóa giúp Man City kết liễu trận đấu.

Cũng cần phải nói thêm rằng, tình trạng thiếu hụt nhân sự do chấn thương của Isak, Cody Gakpo và Szoboszlai (ngay trước trận) đã ảnh hưởng nặng nề đến sức sáng tạo của Liverpool. Nhưng xét thuần túy dưới góc độ chuyên môn, Man City đã thể hiện đẳng cấp vượt trội về khả năng khai thác thời cơ và bản lĩnh của đội 6 lần vô địch, giúp họ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Premier League với 3 điểm nhiều hơn Arsenal.

HỒ VIỆT