Chiến thắng 3-0 tại Anfield: màn giương oai của Man City

Vượt qua mọi sức ép, giữa giông bão của sự thù ghét và tiếng la ó dữ dội từ khán đài, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn cuốn phăng Liverpool với chiến thắng tưng bừng 3-0.

Sức mạnh hủy diệt và những con số biết nói

Cục diện trận đại chiến thực sự ngoặt sang hướng khác ở phút 62, khi tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau một tình huống phạm lỗi được đánh giá là khá khắt khe.

Thi đấu hơn người, Man City ngay lập tức trừng phạt đội chủ nhà bằng bản năng sát thủ tàn nhẫn. Chỉ đúng 2 phút 37 giây sau chiếc thẻ đỏ, Erling Haaland đã đệm bóng cận thành mở tỷ số. Đây đã là bàn thắng thứ 8 của chân sút người Na Uy trong 8 lần chạm trán gần nhất với Liverpool trên mọi đấu trường.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Doku tung cú cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Dù chỉ xuất hiện từ phút 56, Doku đã dẫn đầu trận đấu về số lần rê bóng thành công (5 lần) và tạo ra tầm ảnh hưởng vượt trội. Cơn ác mộng của "Lữ đoàn đỏ" khép lại ở phút 78 khi Rayan Cherki dứt điểm ấn định thắng lợi 3-0 sau một chuỗi phối hợp gồm 41 đường chuyền liên tiếp, chuỗi chuyền bóng dẫn đến bàn thắng dài nhất tại Premier League kể từ tháng 9-2023.

Theo dữ liệu thống kê từ Opta , sự hiệu quả của Man City hoàn toàn áp đảo một Liverpool thi đấu bế tắc. Đội chủ nhà chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khiêm tốn là 0,86 (trong đó chỉ 0,38 xG từ các tình huống bóng sống). Trận thua này san bằng kỷ lục thất bại đậm nhất lịch sử của Liverpool tại Anfield trong khuôn khổ Premier League, đồng thời chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại liên tiếp tại giải đấu của HLV Andoni Iraola. Trận thắng giúp Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Arsenal.

"Bi kịch" sau ánh hào quang sân cỏ

Tuy nhiên, như cây bút Miguel Delaney phân tích trên The Independent, đằng sau 3 bàn thắng mãn nhãn là một "thực tại kỳ lạ và phi lý" của bóng đá Anh hiện đại. Khán đài Anfield biến thành một chảo lửa căng thẳng với các biểu tượng bảng Anh, băng rôn lên án "kẻ gian lận"cùng những tiếng hô giễu cợt "sẽ bị xuống hạng" hướng về phía đội khách.

Đáp lại, các cổ động viên Man City mang theo những quả chuối bơm hơi và cất cao tiếng hát thách thức, thể hiện thái độ giương oai đầy mỉa mai.

Sự tương phản này phơi bày vết gợn lớn trong hình ảnh của Premier League. Màn trình diễn đỉnh cao của những ngôi sao đắt giá như Haaland, Doku hay Cherki vô hình trung lại nhắc nhở người xem về chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc mà Man City xây dựng, một đế chế bóng đá đang bị đặt dấu hỏi lớn sau phán quyết vi phạm tài chính.

Khi tiếng còi dứt cuộc vang lên, giai điệu bài hát Sweet Little Lies vang lên trên hệ thống âm thanh sân Anfield như một sự mỉa mai cay đắng cho toàn bộ khung cảnh ấy.

Man City đã giành 3 điểm trọn vẹn bằng đẳng cấp chuyên môn không thể tranh cãi. Dù vậy, khi những cuộc tranh luận pháp lý và đơn phúc thẩm vẫn còn kéo dài, chiến thắng hào hoa tại Anfield khó lòng xua tan cảm giác hoài nghi về tính công bằng của giải đấu.

Như bài bình luận trên tờ The Independent đã đặt ra một câu hỏi cay đắng: liệu chiến thắng vang dội này có thực sự trọn vẹn khi bóng tối hoài nghi đang bao trùm lên toàn bộ giải đấu?

HỒ VIỆT