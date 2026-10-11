6 yếu tố quyết định đại chiến Liverpool - Man City

Từ thành tích đá sân Anfield đến áp lực từ án phạt và các vấn đề trong phòng ngự khiến Man City khó có điểm trong trận đại chiến vòng 6, lúc 22 giờ 30, ngày 11-10.

Man City có thực sự mạnh

Về mặt phong độ trên sân cỏ, Man City tiến vào trận đấu này với hành trang là chuỗi 5 trận toàn thắng tuyệt đối. Họ thậm chí đánh bại Manchester United 1-0 ngay tại Old Trafford ở vòng trước dù phải thi đấu thiếu người trong hơn một giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng ngoài sân cỏ cùng đợt nghỉ kéo dài 3 tuần tạo ra những biến số khó lường. Thực tế chỉ ra rằng chuỗi 15 điểm tuyệt đối của Man City có phần may mắn. Trong trận gặp Man Utd, khung gỗ đã 2 lần cứu thua cho họ và bàn thắng của đối thủ không được công nhận. Trận gặp Coventry đối thủ bỏ lỡ 3 cơ hội nguy hiểm, còn ở cuộc đụng độ Bournemouth, Man City phải nhờ đến 2 bàn thắng từ phút 84 mới có thể lội ngược dòng thắng 2-1. Trận đại chiến này sẽ kiểm tra xem liệu Man City có thể biến áp lực thành tinh thần "chiến đấu chống lại tất cả" hay sẽ bị khuất phục bởi bầu không khí giông bão tại Anfield.

"Tử huyệt" hàng thủ Man City và điểm tựa Donnarumma

Chỉ số bàn thua thực tế của Man City (4 bàn thua sau 5 trận, hoặc 5 bàn nếu tính cả phản lưới nhà) nghe có vẻ an toàn, nhưng dữ liệu chuyên sâu lại chỉ ra hàng thủ của họ không hề tiệm cận sự vững chắc.

Mô hình các cú sút và bàn thua mà Man City phải chịu sau 5 trận. Đồ họa Opta

Chỉ số bàn thua dự kiến không phạt đền (xGA) của Man City lên tới 7,25 (tức là có thể thua đến nhiều hơn 7 bàn), đứng thứ 11 tại Premier League. Điều đáng nói là chỉ số này xuất hiện dù Man City trải qua lịch thi đấu 5 vòng đầu tiên được đánh giá là “dễ dàng” thứ 2 toàn giải.

Các đối thủ trung bình đạt 0,12 xG (bàn thắng dự kiến) cho mỗi cú sút về phía khung thành Man City. Đây là tỷ lệ “chịu đòn” rất cao. Man City đã phải nhờ đến sự cứu thua của khung gỗ tới 5 lần. Người hùng thực sự nâng đỡ hàng thủ Man City chính là thủ thành Donnarumma.

Theo mô hình xGOT (bàn thắng dự kiến dựa trên cú sút trúng đích), các phản xạ của Donnarumma đã giúp Man City ngăn chặn tới 2,6 bàn thua mùa này, thành tích cao thứ hai tại giải đấu chỉ sau Hornncek của Newcastle (3,2 bàn). (Xem đồ họa bên dưới)



Ưu thế của Erling Haaland

Isak dính chấn thương khi trở về phục vụ Thụy Điển và chắc chắn vắng mặt, đây là tổn thất cực lớn cho Liverpool, bởi Isak đang đạt phong độ rất cao với 4 bàn thắng sau 3,5 xG mùa này.

Nỗi lo của Liverpool còn nhân lên khi đối tác ăn ý nhất của Isak là Cody Gakpo cũng gặp vấn đề thể lực. Cả 3 đường kiến tạo của Gakpo tại Premier League mùa này đều dành cho Isak. Trong bối cảnh Hugo Ekitike nghỉ thi đấu dài hạn, hàng công Liverpool rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và phải trông chờ vào những cái tên như Bradley Barcola hay Lewis Koumas.

Ngược lại, Erling Haaland (5 bàn thắng từ 4,4 xG) đang đạt trạng thái thể lực và phong độ sung mãn, mang lại cho Man City ưu thế áp đảo ở khâu dứt điểm.

Kỷ nguyên mới trên băng ghế huấn luyện

Trận đấu đêm 11-10 sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt: lần đầu tiên kể từ tháng 3-2015, một cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City diễn ra mà không có sự hiện diện của Klopp lẫn Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo.

Sau khi Arne Slot tiếp quản Liverpool từ Klopp ở mùa giải 2024-25 và Guardiola rời Man City vào cuối mùa giải trước, màn so tài giữa Andoni Iraola (Liverpool) và Enzo Maresca (Man City) mở ra một chương mới hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù cuộc đọ sức này khó lòng lặp lại ngay lập tức quy mô tầm vóc chiến thuật của hai vị tiền nhiệm vĩ đại, nhưng sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo mang đến một lớp tính chất biến số và bất định đầy thú vị cho trận derby nước Anh.

Chuỗi phong độ bất bại ấn tượng của Andoni Iraola

Dù Liverpool dưới thời HLV Andoni Iraola chưa đạt đến độ nhuần nhuyễn cao nhất, họ vẫn duy trì thành tích bất bại ở mùa giải này với 4 chiến thắng và 3 trận hòa trên mọi đấu trường. Tính riêng trên khía cạnh cá nhân, HLV Iraola đang sở hữu chuỗi 26 trận liên tiếp không thua tại Premier League.

Kéo dài từ quãng thời gian dẫn dắt Bournemouth ở nửa sau mùa giải trước (sau trận thua Arsenal 2-3 hồi tháng 1), chuỗi trận bất bại của chiến lược gia người Tây Ban Nha là một cột mốc rất đáng kinh ngạc, đặc biệt khi trước đó Bournemouth từng trải qua 11 trận liền không biết đến chiến thắng.

Ác mộng tại Anfield Nếu được chọn một sân đấu để tránh né sau khi đón nhận phán quyết tài chính, Anfield chắc chắn là địa điểm mà Man City không bao giờ muốn đặt chân tới vào lúc này. Trong tổng số 29 lần làm khách tại Anfield trong kỷ nguyên Premier League, Man City mới chỉ giành vỏn vẹn 3 chiến thắng (tỷ lệ thắng 10,3%), trong khi phải nhận tới 18 thất bại (tỷ lệ thua 62,1%).

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