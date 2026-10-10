“Bê bối Man City”: Giải quyết nhanh để còn đá bóng

Khi Premier League trở lại, "cơn địa chấn" từ vụ việc của Man City không làm ai yên tâm. Phản ứng công khai đầu tiên từ dàn HLV đã phơi bày những góc nhìn đa chiều về tính minh bạch, sự công bằng và tương lai của bóng đá Anh.

Michael Carrick (Man Utd): Nỗi đau cá nhân và lời kêu gọi phán quyết cấp thiết

Trong số các chiến lược gia lên tiếng, HLV Michael Carrick của Manchester United thể hiện thái độ bộc bạch trực diện nhất. Từng trải qua 12 năm thi đấu tại Old Trafford (2006-2018) và sau đó làm trợ lý HLV, Carrick từng hai lần ngậm ngùi về nhì sau Man City trong các cuộc đua vô địch nghẹt thở – đáng nhớ nhất là mùa giải 2011-2012 khi Man Utd mất cúp vì kém hiệu số bàn thắng sau bàn thắng phút chót của Sergio Aguero.

Carrick thừa nhận vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân ông trong suốt một thời gian dài và đặt ra hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Vị thuyền trưởng của Man Utd đánh giá đây là một tình huống độc nhất vô nhị với tác động vô cùng to lớn. Ông nhấn mạnh rằng điều thiết yếu nhất lúc này là quy trình phải được xử lý một cách nhanh chóng vì lợi ích chung của tất cả các bên.

Khi được hỏi về khả năng được trao lại các danh hiệu trong quá khứ, Carrick chia sẻ rằng một tấm huy chương được trao lại sau nhiều năm sẽ không bao giờ mang lại trọn vẹn cảm xúc vinh quang như khoảnh khắc chiến thắng thực sự trên sân cỏ.

Andoni Iraola (Liverpool): "Sự bất ổn" đe dọa toàn bộ giải đấu

Nhà cầm quân Andoni Iraola của Liverpool – đội bóng đầu tiên sẽ đụng độ Man City sau khi phán quyết được công bố – lại tiếp cận vấn đề từ góc độ sự ổn định chung của giải đấu. Trải qua chuỗi trận khởi đầu bất bại nhưng đã hòa 3/5 trận, Iraola cho rằng việc thiếu sự rõ ràng về tương lai của Man City đang đẩy cả Premier League vào trạng thái vô định.

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, "sự bất ổn" là điều tồi tệ nhất đối với tất cả các bên liên quan. Dù vậy, ông nhấn mạnh mọi người cần phải kiên nhẫn theo dõi khi quá trình phúc thẩm đang diễn ra.

Trong bối cảnh phải đối mặt với tổn thất lực lượng do Alexander Isak và Cody Gakpo dính chấn thương ở đợt tập trung ĐTQG, Iraola khẳng định toàn đội Liverpool sẽ chỉ tập trung vào khía cạnh chuyên môn và quyết tâm tận dụng bầu không khí rực lửa tại Anfield để tạo nên màn trình diễn tốt nhất.

Mikel Arteta và Xabi Alonso: Tôn trọng quy trình độc lập

Từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City giai đoạn 2015-2019, HLV Mikel Arteta của Arsenal lựa chọn thái độ vô cùng cẩn trọng. Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quy trình pháp lý cũng như các mốc thời gian khi vụ việc vẫn đang trong quá trình phúc thẩm. Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha khẳng định lập trường của ông và câu lạc bộ Arsenal là tuyệt đối không đưa ra bình luận nào cho đến khi vụ kháng án được giải quyết hoàn toàn, nhằm tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị chuyên môn của đội bóng.

Cùng chung quan điểm cẩn trọng, HLV Xabi Alonso của Chelsea kêu gọi các bên cần kiên nhẫn chờ đợi phán quyết cuối cùng từ ủy ban độc lập. Alonso khẳng định ủy ban có đủ sự độc lập để đánh giá tình hình và bất kỳ phán quyết nào được đưa ra cũng cần phải được tất cả các câu lạc bộ tôn trọng.

David Moyes (Everton): Nỗi niềm về tính công bằng và sự thừa nhận

HLV David Moyes của Everton đưa ra góc nhìn đầy trăn trở khi liên hệ với án phạt mà đội bóng của ông từng phải chịu. Everton trước đó từng bị trừ 10 điểm và phạt tiền vì các vi phạm quy tắc tài chính giai đoạn 2019-2022, khiến Moyes cảm thấy thật khó chấp nhận khi những hành vi kéo dài hơn 10 năm trước của Man City lại mất quá nhiều thời gian để xử lý. Ông bày tỏ hy vọng Everton không phải là đối tượng duy nhất bị "soi xét" quá mức.

Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Scotland vẫn dành những lời khen ngợi fair-play cho chất lượng chuyên môn của đối thủ. Moyes thừa nhận Man City dưới thời Pep Guardiola đã góp phần nâng tầm Premier League nhờ lối chơi xuất sắc, tới mức các đội bóng khác buộc phải chọn giải pháp "dựng xe bus" phòng ngự khi đối đầu với họ.

HỒ VIỆT