HLV Pep Guardiola trở lại sân Etihad như một cách công khai ủng hộ đội bóng cũ Man City, sau khi CLB nhận phán quyết kết tội liên quan đến 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính.

Pep Guardiola xác nhận trở lại Man.City

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã rời Man City vào mùa hè vừa qua sau một thập niên dẫn dắt đội bóng, nhưng ông dự kiến có mặt tại trận Etihad tiếp theo gặp Paris Saint-Germain ở Champions League vào ngày 14-10, sát cánh cùng các cổ động viên trung thành ủng hộ đội nhà.

Hiện vẫn chưa rõ Pep có theo chân đội bóng của người kế nhiệm Enzo Maresca hành quân đến sân của Liverpool vào ngày 11-10, trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế kéo dài 3 tuần hay không. Dự kiến ​​sẽ có bầu không khí vô cùng sôi động và căng thẳng tại Anfield, khi người hâm mộ Liverpool được cho là sẽ tổ chức phản đối.

Sau khi rời Man City, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng có ý định đứng ngoài sự chú ý để tạo điều kiện tốt nhất cho người kế nhiệm Enzo Maresca gặt hái thành công. Tuy nhiên, ông đã không thể làm ngơ cơn bão áp lực mà CLB cũ đang đối mặt. Trước khi quyết định về lần đầu tiên trở lại sân Etihad, Guardiola từng thể hiện sự ủng hộ trên mạng xã hội ngay ngày hôm sau khi tin tức về việc CLB bị kết tội xuất hiện trên truyền thông.

Ông viết: “Tôi muốn mỗi người hâm mộ đều biết rằng tôi vẫn ở đây, hơn bao giờ hết. Tôi đang, đã luôn và sẽ mãi ủng hộ CLB của mình, ông chủ, Chủ tịch, Ferran Soriano, CEO, các cầu thủ, ban huấn luyện, Enzo Maresca và cả các bạn - những cổ động viên độc nhất vô nhị của chúng ta. Hãy để tôi nói rõ: chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Tôi yêu tất cả các bạn”.

Man City vẫn giữ vững lập trường vô tội kể từ khi bản phán quyết dài 40 trang đầy bất lợi từ ủy ban độc lập được công bố. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã gửi thư ngỏ tới người hâm mộ, còn Ferran Soriano gửi thông điệp qua video tới toàn thể nhân viên; đồng thời, CLB cũng đã nộp “đơn kháng cáo toàn diện” vào ngày 1-10.

Man City là đội duy nhất vẫn còn toàn thắng sau 5 lượt trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027, nhiều hơn 3 điểm so với nhà đương kim vô địch Arsenal và hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 3 là Brighton.

LINH SƠN