Man City chính thức kháng án, căng thẳng ở chính trường và đội tuyển Anh

Phán quyết kết tội Man City đã tạo nên chuỗi phản ứng dây chuyền căng thẳng từ giới bóng đá, chính trường Anh cho đến cấp độ ngoại giao quốc tế.

Manchester City chính thức kháng án và đòn giáng từ tài liệu quá khứ của Etihad

Vào tối 1-10, giờ Anh, Man City đã chính thức nộp đơn kháng án đối với kết luận của ủy ban độc lập Premier League. Trong thông cáo chính thức, phía Man City tuyên bố phán quyết chứa đựng "những sai sót nghiêm trọng về mặt pháp lý, nguyên tắc lẫn thực tiễn" và khẳng định họ sở hữu tập hợp bằng chứng không thể bác bỏ để chứng minh sự trong sạch.

Giám đốc điều hành Ferran Soriano nhấn mạnh toàn bộ cáo buộc dựa trên một lập luận sai sự thật rằng tiền cá nhân của chủ sở hữu được bơm ngầm vào câu lạc bộ thông qua các nhà tài trợ từ Abu Dhabi.

Theo quy trình của Premier League, phiên xét xử kháng án kín trước hội đồng 3 thành viên sẽ diễn ra trong vòng 12 tuần. Trong đơn kháng án, chiến lược của Man City được cho là sẽ lập luận rằng các khoản kinh phí bổ sung cho hợp đồng tài trợ đến từ chính phủ Abu Dhabi chứ không phải từ tập đoàn chủ sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG).

Tuy nhiên, lập luận này đang vấp phải mâu thuẫn lớn với các tài liệu lịch sử. Cụ thể, một tuyên bố được hãng hàng không Etihad Airways gửi lên Chính phủ Mỹ vào năm 2015 khẳng định rằng họ tự tài trợ cho hợp đồng với Man City bằng nguồn tiền thanh khoản riêng của doanh nghiệp chứ không nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ chính phủ Abu Dhabi. Mâu thuẫn này cùng việc ủy ban độc lập trước đó bác bỏ giải trình của Man City vì cho rằng đó là sản phẩm "thêu dệt sau sự việc" đang đặt chiến lược pháp lý của đội bóng vào thế vô cùng phức tạp.

UAE đe dọa rút hàng tỷ bảng đầu tư, chính trường Anh xôn xao

Ở góc độ địa chính trị, vụ việc đã nhanh chóng leo thang thành một căng thẳng ngoại giao cấp cao. Các quan chức UAE cảnh báo rằng hành động của Premier League sẽ "gây ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ song phương" giữa hai quốc gia.

Theo các báo cáo, UAE đang dọa sẽ hủy bỏ các khoản đầu tư tư nhân trị giá hàng tỷ bảng Anh vào dự án trung tâm công nghệ cao giữa Oxford và Cambridge. Đáng chú ý, Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak đã có cuộc gặp trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Kinh doanh Anh Jonathan Reynolds tại Phủ Thủ tướng chỉ hai tuần trước khi phán quyết được công bố.

Tại Anh, vụ bê bối cũng lan rộng tới Nghị viện khi Ủy ban Ngân khố yêu cầu Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC) làm rõ các khía cạnh nghĩa vụ thuế liên quan đến các hợp đồng "khai khống" của Man City. Trong khi đó, Thị trưởng Đại Manchester Andy Burnham hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ các chính khách đối lập vì công khai bày tỏ sự lo ngại nếu chủ sở hữu UAE bán câu lạc bộ.

Phản ứng trước việc này, Văn phòng Thủ tướng Anh (Số 10 Downing Street) đã phải ra tuyên bố khẳng định phán quyết kết tội Man City là "rất nghiêm trọng".

HLV Tuchel thừa nhận: Các tuyển thủ Anh bị tác động

Trong phản ứng đầu tiên về vụ việc, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi nhận định phán quyết của ủy ban độc lập mang lại "những hệ lụy lớn đối với tính toàn vẹn của bóng đá" và khẳng định đang xem xét kỹ lưỡng để có các biện pháp xử lý phù hợp.

Sóng gió từ phán quyết cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của các cầu thủ. HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel tiết lộ bê bối tài chính của Man City đã trở thành "chủ đề bàn tán lớn" trong các bữa ăn của tuyển Anh ở đợt tập trung đợt này. HLV Tuchel chia sẻ rằng các ngôi sao thuộc biên chế Man City như Marc Guehi hay Elliot Anderson liên tục nhận được tin nhắn, điện thoại và cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của mình tại CLB.

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức khẳng định ông vẫn sẵn sàng triệu tập các cầu thủ Man City lên tuyển ngay cả khi đội bóng này bị giáng hạng xuống thi đấu ở giải đấu thấp hơn.

HỒ VIỆT