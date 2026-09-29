Viễn cảnh tồi tệ của Man City sau phán quyết tài chính lịch sử

Phán quyết Man City vi phạm 114 trong số 115 cáo buộc liên quan đến tài chính khiến tương lai của đội bóng từng thống trị nước Anh đang đứng trước hàng loạt biến số pháp lý.

Dù phán quyết ban đầu đã được công bố, Man City vẫn chưa lập tức phải chịu các án phạt kỷ luật ngay. Theo quy định của Giải Ngoại hạng Anh, cả hai bên đều có 14 ngày để nộp đơn kháng án. Việc này sẽ kích hoạt một ủy ban độc lập mới gồm 3 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Premier League chỉ định.

Giám đốc điều hành Man City Ferran Soriano đã phát biểu trước hội đồng Các CLB Châu Âu (EFC) tại Copenhagen rằng Man City sẽ làm tất cả để minh oan và quy trình này có thể kéo dài nhiều năm trước khi đi đến hồi kết.

Đáng chú ý, khác với vụ án với UEFA năm 2020 khi án phạt cấm thi đấu tại cúp Châu Âu bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hủy bỏ, Man City sẽ không thể đưa vụ kiện lần này ra CAS. Phán quyết của ủy ban kháng án Premier League tới đây sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc hoàn toàn.

Nếu thất bại trong quá trình kháng án, Manchester City phải đối mặt với những hình phạt vô cùng tàn khốc. Các kịch bản kỷ luật có thể bao gồm mức trừ điểm kỷ lục, các khoản tiền phạt khổng lồ hoặc thậm chí là việc bị trục xuất khỏi Premier League.

Nhưng hệ lụy trước mắt thì rõ ràng hơn. Tình trạng bất ổn pháp lý đang đẩy dàn sao đắt giá của Man City vào thế tiến thoái lưỡng nan. CLB hiện có tới 17 cầu thủ sở hữu hợp đồng dài hạn kéo dài đến 2030. Đáng chú ý nhất là tiền đạo Erling Haaland, người đã cam kết tương lai bằng bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2034.

Nếu Man City bị rớt hạng hoặc mất suất tham dự Champions League, hàng loạt trụ cột như Haaland, Rodri, Phil Foden, Marc Guéhi hay Nico O'Reilly có thể phải nghiên cứu các điều khoản giải phóng hợp đồng để tìm đường ra đi. Một cuộc "tháo chạy" hoặc bán tháo cầu thủ quy mô lớn hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngay cả tân HLV Enzo Maresca – người vừa chi trả 17 triệu bảng tiền bồi thường cho Chelsea để dẫn dắt Man City – cũng đang đối mặt với một tương lai bấp bênh.

Trước sóng gió lớn nhất trong lịch sử đội bóng, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã gửi thư tới người hâm mộ để khẳng định sự kiên định và tin tưởng vào tính vô tội của CLB, đồng thời viện dẫn "tập hợp bằng chứng không thể bác bỏ". Ông nhấn mạnh Man City sẽ không để bất kỳ ai làm suy giảm động lực phát triển của đội bóng.

Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở khía cạnh thể thao mà còn mang hệ lụy địa chính trị sâu sắc. Sự kiện này đe dọa trực tiếp đến uy tín của các nhà đầu tư Abu Dhabi cũng như Sheikh Mansour. Thậm chí, giới phân tích còn lo ngại tranh chấp pháp lý này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ thương mại giữa Vương quốc Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

LONG KHANG