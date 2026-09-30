Làn sóng phản ứng trái chiều sau phán quyết lịch sử kết tội Man City

Premier League đã chính thức công bố kết tội Man City vi phạm 114 trên tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính trong 9 mùa giải (từ 2009-2010 đến 2017-2018).

Như các thông tin rò rỉ trước đó, phán quyết chính thức từ Premier League đã tạo ra một cơn chấn động lớn đối với bóng đá thế giới. Theo kết luận, Man City đã sử dụng các hợp đồng tài trợ "ma" trị giá lên tới 900 triệu bảng – được tài trợ ngầm bởi chủ sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG) – để khai khống doanh thu và che giấu chi phí.

Không bất ngờ khi Man City tiếp tục bác bỏ. Giám đốc điều hành Ferran Soriano tuyên bố phán quyết này dựa trên "một cáo buộc sai sự thật duy nhất" và gọi đây là một "thuyết âm mưu của Premier League". Soriano khẳng định Man City đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng không thể chối cãi – bao gồm sao kê ngân hàng, lệnh chuyển tiền và lời khai nhân chứng – để chứng minh nguồn tiền tài trợ không đến từ chủ sở hữu.

Ông cho biết đội ngũ pháp lý của Man City đang chuẩn bị nộp đơn kháng án trước hạn chót ngày 2-10 dựa trên những sai sót nghiêm trọng về mặt pháp lý và thực tiễn của phán quyết.

Cùng chung quan điểm, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã gửi một thư ngỏ tới người hâm mộ, bày tỏ sự "thất vọng và ngạc nhiên" trước kết luận của ủy ban. Ông Al Mubarak nhấn mạnh Man City sẽ kiên trì và "không ngừng nghỉ" trên hành trình chứng minh sự trong sạch của mình khi quy trình pháp lý tiếp tục diễn ra.

La Liga đòi làm “án điểm”

Ở bên ngoài nước Anh, Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas – người từng nhiều lần công khai chỉ trích mô hình tài chính của Man City – đã lên tiếng yêu cầu Premier League phải áp dụng mức án phạt nghiêm khắc nhất có thể. Mở lời tại hội nghị ở London, ông Tebas nhấn mạnh việc vi phạm kéo dài suốt hơn một thập kỷ là cực kỳ nghiêm trọng và cần một án phạt mang tính răn đe để chống lại nạn "doping tài chính" trên toàn châu Âu.

Thậm chí, ông Tebas cho rằng phán quyết này chứng minh UEFA đã đúng khi xử phạt Man City năm 2020 và đề nghị xem xét lại các phán quyết trước đây của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA), ông Maheta Molango, lại bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tác động của vụ việc đối với niềm tin vào hệ thống quản lý bóng đá. Ông Molango nhấn mạnh rằng các quy định cần phải được tuân thủ nghiêm túc với những hình phạt mang tính tức thì, đồng thời chia sẻ sự thông cảm với các cầu thủ khi họ bị rơi vào trạng thái bất ổn và bấp bênh do quá trình xử lý kéo dài.

Giới cầu thủ và cựu danh thủ: Rooney phản đối tước danh hiệu

Phán quyết cũng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cựu danh thủ Premier League. Cựu tiền đạo Man United Wayne Rooney – người từng thất bại cay đắng trước Man City trong cuộc đua vô địch nghẹt thở mùa giải 2011–12 – đã bất ngờ lên tiếng phản đối việc tước danh hiệu của Man City để trao lại cho Man Utd. Phát biểu trên podcast Stick to United, Rooney chia sẻ ông sẽ không cảm thấy thoải mái khi nhận chiếc huy chương vô địch bổ sung vì Man Utd đã không thi đấu đủ tốt ở mùa giải đó.

Dưới góc nhìn của một cầu thủ, Rooney cho rằng việc tước danh hiệu sẽ là bất công lớn cho các cầu thủ Man City – những người đã cống hiến hết mình trên sân cỏ mà không hề hay biết về các sai phạm ở cấp thượng tầng. Dù vậy, Rooney vẫn ủng hộ một hình phạt đích đáng, đề xuất phương án giáng Man City xuống hạng đấu thấp nhất có thể, đồng thời áp đặt các hạn chế chi tiêu nghiêm ngặt trong 3 đến 4 mùa giải tiếp theo.

Trái ngược với Rooney, hai đồng đội cũ của ông tại Man Utd là Rio Ferdinand và David de Gea lại đăng tải những ẩn ý trên mạng xã hội gợi ý rằng Man Utd nên được trao lại chức vô địch. Về phía các ngôi sao đang thi đấu, thủ quân đội tuyển Anh Harry Kane cho biết bản thân chỉ tập trung hoàn toàn vào nghĩa vụ quốc gia ở thời điểm hiện tại.

LONG KHANG