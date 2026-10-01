Diễn biến mới “bê bối Man City”: Hãng Etihad dọa kiện Premier League, Pep Guardiola lên tiếng

Hãng hàng không nhà nước UAE – Nhà tài trợ chính của Man City tuyên bố sẽ có động thái pháp lý cứng rắn nhằm bảo vệ thương hiệu.

Phản ứng bùng nổ nhất đến từ hãng hàng không quốc gia Etihad Airways của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – đối tác tài trợ áo đấu và tên sân vận động chính của Manchester City từ năm 2009. Trong một tuyên bố chính thức, Etihad khẳng định họ "bác bỏ một cách dứt khoát" bất kỳ kết luận hay ám chỉ nào cho rằng hãng từng tham gia vào các thỏa thuận thương mại bất hợp pháp.

Đáng chú ý, Etihad chỉ trích gay gắt Premier League vì đã không hề liên hệ hay tham vấn hãng hàng không này trong suốt quá trình điều tra kéo dài nhiều năm của ủy ban độc lập. Sự thiếu minh bạch và việc công bố thông tin công khai của Premier League đã gây ra những "ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín" của Etihad dù hãng không trực tiếp bị nêu tên trong bản phán quyết công khai.

Etihad nhấn mạnh họ đứng về phía Manchester City trong quá trình kháng án và đang làm việc với các cố vấn pháp lý để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của mình.

Pep Guardiola ủng hộ Man City: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"

Giữa sóng gió dư luận, cựu HLV Pep Guardiola – người vừa khép lại một thập kỷ trị vì rực rỡ với 20 danh hiệu tại Etihad trước khi bàn giao lại cho HLV Enzo Maresca vào cuối mùa giải trước – đã chính thức lên tiếng. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định sự gắn bó kiên định với đội bóng cũ.

Pep Guardiola viết: "Tôi muốn từng CĐV Man City biết rằng tôi ở đây, hơn bao giờ hết. Tôi đã, đang và sẽ luôn đứng đằng sau CLB của tôi, chủ sở hữu, chủ tịch, Ferran, các cầu thủ, ban huấn luyện, Enzo và các bạn – những cổ động viên duy nhất". Ông nhấn mạnh thêm thông điệp gửi tới người hâm mộ: "Hãy để tôi nói rõ: chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. Tôi yêu tất cả các bạn".

Lời phát biểu của Guardiola được xem là liều thuốc tinh thần quan trọng cho người hâm mộ Man City trong thời điểm CLB đối mặt với nguy cơ sụp đổ đế chế.

Các CLB đối thủ đòi phạt nặng: "Xuống hạng một mùa là chưa đủ"

Ở chiều ngược lại, làn sóng phẫn nộ từ các câu lạc bộ đối thủ tại Premier League đang gia tăng áp lực lớn lên ban tổ chức giải đấu. Lãnh đạo của nhiều đội bóng hàng đầu khẳng định rằng một án phạt trừ điểm khiến Man City bị xuống hạng chơi tại Championship trong một mùa giải duy nhất là hoàn toàn không tương xứng với quy mô vi phạm.

Một nguồn tin từ một câu lạc bộ đối thủ chia sẻ rằng ủy ban độc lập cần phải đưa ra một hình phạt khắc nghiệt mang tính răn đe nhằm đáp trả "những năm tháng gian lận có hệ thống và cố tình" của Man City.

Cựu chủ tịch Man City, ông David Bernstein, cũng thừa nhận rằng nếu cuộc kháng án thất bại, Man City không thể tiếp tục thi đấu tại giải Ngoại hạng và buộc phải chấp nhận gánh chịu hậu quả nặng nề.

HỒ VIỆT