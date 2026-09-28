Kylian Mbappe dự kiến nghỉ 2 tuần vì chấn thương gối

Sau các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu, Real Madrid cho biết chấn thương gối trong chiến thắng 1-0 của Pháp trước Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến Mbappe chia tay Nations League.

Mbappe chấn thương, Doure (20) sẽ thay thế. Ảnh THX

Trong trận đấu tại Nations League hôm 25-9, Mbappe là người ghi bàn thắng duy nhất mở tỷ số trận đấu và đây cũng là pha lập công thứ 67 của anh trong màu áo quốc gia. Tuy nhiên, ngay trong lúc các đồng đội chạy đến ăn mừng, thủ quân tuyển Pháp đã nhăn mặt đau đớn.

Dù đã nhận được sự chăm sóc y tế và cố gắng thi đấu tiếp, Mbappé nhanh chóng ngã xuống sân và ngỏ ý không thể tiếp tục, buộc HLV Zidane phải rút anh ra nghỉ ở phút 58 để thay bằng Desire Doue.

Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Pháp cho biết anh bị "chấn thương gân gối" và được gửi trở lại Madrid để đánh giá thêm. Một ngày sau, bộ phận y tế Real Madrid đưa ra kết luận chính thức: Mbappé bị quá duỗi bao khớp sau của gối trái.

HLV Zinedine Zidane nhấn mạnh đội tuyển Pháp "sẽ không mạo hiểm" với sức khỏe của thủ quân. Do đó, anh bị gạch tên khỏi cả 3 trận đấu Nations League tiếp theo trong vòng 10 ngày tới, bao gồm chuyến làm khách trước Bỉ cùng hai cuộc tiếp đón Italy và Bỉ trên sân Stade de France.

Theo đánh giá sơ bộ, chấn thương này sẽ khiến Mbappé phải nghỉ thi đấu khoảng hai tuần. Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Villarreal khi La Liga trở lại vào ngày 10-10 tới nhiều khả năng vẫn là quá sớm để anh tái xuất.

Mặc dù vậy, truyền thông Tây Ban Nha cho biết tiền đạo 27 tuổi chắc chắn sẽ kịp bình phục hoàn toàn cho trận El Clasico với Barcelona diễn ra vào ngày 25-10.

Về phần tuyển Pháp, trước trận đấu với Bỉ tại Brussel, HLV Zidane cho biết sẽ xoay tua đội hình. Quyết định này không chỉ xuất phát từ việc vắng bóng Mbappe, mà còn nằm trong kế hoạch quản lý thể lực khi đội bóng phải trải qua lịch thi đấu dồn dập 4 trận trong đợt tập trung này. Việc phải di chuyển liên tục từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bỉ buộc chiến lược gia 54 tuổi phải đưa ra phương án xoay tua hợp lý nhằm đảm bảo thể lực cho các học trò.

Phát biểu trước truyền thông, Zidane nhấn mạnh rằng mục tiêu ưu tiên lúc này là tạo sự gắn kết và giúp các cầu thủ nhanh chóng thấu hiểu các yêu cầu chiến thuật mới. Dù thời gian tập luyện trên sân không nhiều, ban huấn luyện Les Bleus đang tích cực truyền tải ý đồ thông qua các buổi phân tích video, đồng thời khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trong từng trận đấu.

Cuộc đối đầu tại Brussels được dự báo sẽ rất cam go khi đội tuyển Bỉ vừa có màn khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước Italy ngay tại Rome dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mark van Bommel. Nhìn nhận về đối thủ, Zidane đánh giá Bỉ là một tập thể chất lượng với nhiều cá nhân kiệt xuất và vừa trải qua kỳ World Cup rất thành công.

HỒ VIỆT