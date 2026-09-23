Đội tuyển Pháp trước thềm “Kỷ Nguyên Zidane - Mbappe”

Sau 14 năm gắn bó dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, Les Blue sẳn sàng bước sang một chương hoàn toàn mới.

Mbappe ở World Cup 2026 (Ảnh: THX)

Sự xuất hiện của huyền thoại Zinedine Zidane trên băng ghế chỉ đạo, kết hợp cùng ngôi sao Mbappe mở ra kỷ nguyên đầy kỳ vọng cho đội tuyển Pháp.

Hội ngộ định mệnh từ chuyến xe năm Mbappe 13 tuổi

Khi chia sẻ với báo giới về cảm giác được làm việc cùng Zinedine Zidane tại đội tuyển quốc gia, tiền đạo Kylian Mbappe đã miêu tả trải nghiệm này "giống như một kịch bản phim". Cụm từ ấy thể hiện mối duyên nợ đặc biệt giữa hai nhân vật kiệt xuất của bóng đá thế giới.

Mbappe xúc động nhớ lại ký ức từ nhiều năm về trước, khi anh mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Vào thời điểm đó, chính Zidane là người đã đón và đưa cậu thiếu niên Mbappe đến trung tâm huấn luyện của CLB Real Madrid. Nhiều năm trôi qua, người từng lái xe đón Mbappe bước những bước đầu tiên vào môi trường bóng đá đỉnh cao năm xưa giờ đây chính là tân HLV trưởng của anh tại đội tuyển quốc gia.

Đối với Mbappe, Zidane luôn là "cầu thủ thể hiện rõ nhất hình ảnh của đội tuyển Pháp", một huyền thoại đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá nước nhà. Trong khi đó, Mbappe cũng đã khẳng định vị thế thủ lĩnh hàng đầu của thế hệ hiện tại khi góp công lớn đưa Pháp vô địch World Cup 2018 và lọt vào trận chung kết World Cup 2022.

Ngay khi tiếp quản chiếc ghế nóng, Zidane đã lập tức lên tiếng xác nhận rằng Mbappe sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng của Les Bleus, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào ngôi sao sinh năm 1998.

Chờ làn gió mới

Sự xuất hiện của Zidane đánh dấu sự kết thúc cho triều đại kéo dài 14 năm của Didier Deschamps. Tiền đạo Mbappe thừa nhận đây là một giai đoạn hoàn toàn mới cho tất cả mọi người, bởi toàn bộ các cầu thủ trong đội hình hiện tại vốn chỉ quen làm việc với duy nhất HLV Deschamps ở cấp độ đội tuyển.

Thủ lĩnh của tuyển Pháp tỏ ra rất lạc quan khi cho rằng dù đây là một sự thay đổi lớn, mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra rất tốt đẹp.

Ngay trong đợt tập trung đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine chuẩn bị cho trận đấu tại Nations League gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Zidane đã nhanh chóng thể hiện phong cách quản lý quyết đoán. Nhằm sớm thiết lập quyền kiểm soát và tạo ra sự tập trung tối đa cho các học trò, tân HLV trưởng đã đưa ra quy định cấm truyền thông ghi hình và đưa tin về quá trình di chuyển, hội quân của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, danh sách tập trung của tuyển Pháp dưới thời Zidane cũng ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới. Điều này khẳng định triều đại mới sẽ không đơn thuần là sự nối tiếp thụ động những gì Deschamps để lại, mà Zidane đang chủ động tạo ra một cuộc tái thiết để định hình lại bộ mặt của Les Bleus.

Và thách thức

Zidane trở lại với công việc huấn luyện sau 5 năm rời Real Madrid, và việc tiếp quản đội tuyển Pháp được ông mô tả là "điều duy nhất mà ông khao khát". Trong sự nghiệp cầm quân tại Real Madrid, Zidane sở hữu một thành tích vô cùng đồ sộ khi trở thành HLV duy nhất giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, cùng với 2 danh hiệu La Liga.

Với bản hợp đồng được Liên đoàn bóng đá Pháp ký kết kéo dài đến hết World Cup 2030, Zidane có được sự cam kết dài hạn để xây dựng tầm nhìn của mình.

Mặc dù vậy, năng lực thực sự của Zidane trên băng ghế huấn luyện vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi đối với giới phân tích thể thao quốc tế. Nhiều chuyên gia nhận định rằng phong cách cầm quân kín kẽ, bí ẩn của Zidane khiến công việc mới tại tuyển Pháp giống như "bức rèm cần được vén lên" để người hâm mộ thực sự nhìn thấy tài thao lược của ông.

Việc dẫn dắt một tập thể đầy tài năng nhưng cũng chứa đựng nhiều cá tính phức tạp ở tuyển quốc gia sẽ là thử thách hoàn toàn khác biệt so với môi trường CLB.

Kỷ nguyên Mbappe - Zidane không chỉ đem đến niềm hy vọng về những danh hiệu lớn trong tương lai như Nations League hay World Cup, mà còn hứa hẹn tạo nên một lối chơi cuốn hút cho Les Bleus. Người hâm mộ Pháp chờ một "thước phim" thành công rực rỡ sắp sửa được công chiếu trên sân cỏ quốc tế.

HỒ VIỆT