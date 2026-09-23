De Bruyne ở lại tuyển Bỉ, HLV De La Fuente gia hạn hợp đồng với Tây Ban Nha

Tiền vệ Kevin De Bruyne xác nhận anh sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bỉ đến khi nào còn giữ được động lực thi đấu .

Ông Fuetes (trái) cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 Ảnh THX

Dù trải qua một kỳ World Cup 2026 không như ý nhưng mới đây, tiền vệ Kevin De Bruyne xác nhận anh sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bỉ.

Ở tuổi 35 và đang khoác áo Napoli, De Bruyne là gương mặt cuối cùng còn sót lại từ "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ sau khi Axel Witsel giã từ sự nghiệp quốc tế và thủ môn Thibaut Courtois tạm vắng mặt.

Đã có 124 lần khoác áo đội tuyển kể từ năm 2010, De Bruyne khẳng định anh chưa từng có ý định giải nghệ quốc tế vì vẫn cảm thấy sung sức về mặt thể trạng. Anh cũng bày tỏ sự ấn tượng với tân HLV trưởng Mark van Bommel bởi phong cách làm việc bộc trực. Tiền vệ này dự đoán hai năm tới có thể là giai đoạn cuối trong sự nghiệp quốc tế của mình khi Bỉ bước vào chiến dịch Nations League gặp Italy, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tây Ban Nha gia hạn với HLV De La Fuente đến năm 2032

Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đã chính thức phê chuẩn việc gia hạn hợp đồng với HLV Luis de la Fuente đến năm 2032. Quyết định này được đưa ra sau khi vị chiến lược gia 65 tuổi dẫn dắt "La Roja" lên ngôi vô địch World Cup 2026 tại Mỹ vào tháng 7 vừa qua sau chiến thắng trước Argentina.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng thay Luis Enrique vào cuối năm 2022, De la Fuente đã biến Tây Ban Nha thành thế lực thống trị với chuỗi danh hiệu Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026.

Hợp đồng mới cho phép ông tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại World Cup 2030 mà Tây Ban Nha đồng tổ chức, cũng như Euro 2032. Trong đợt tập trung FIFA Days này, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Anh tại Wembley trước khi đối đầu Croatia và Czech trong khuôn khổ Nations League.

Vòng Loại AFCON 2027 khai diễn dù chưa có nhà đương kim vô địch

Vòng loại Cúp các Quốc gia Châu Phi (AFCON) 2027 chính thức khởi tranh với sự tham gia của 48 quốc gia chia làm 12 bảng đấu. Ba nước chủ nhà Kenya, Tanzania và Uganda sẽ cùng tranh tài để chọn ra các đại diện xuất sắc nhất tham dự giải đấu diễn ra vào giữa năm 2027. Tuy nhiên, bầu không khí giải đấu đang bị ảnh hưởng bởi vụ tranh chấp chức vô địch của kỳ AFCON gần nhất tại Morocco.

Senegal, đội bị tước danh hiệu do bỏ dở trận đấu 14 phút để phản đối trong trận chung kết, đã nộp đơn phúc thẩm lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và buổi điều trần sẽ diễn ra vào ngày 8-10. Vòng loại kỳ này cũng ghi nhận nhiều thay đổi khi Senegal ra mắt tân HLV Patrick Vieira và gạch tên Sadio Mane, trong khi 12 quốc gia (bao gồm Lesotho) phải đá sân nhà ở trung lập do không có sân vận động đạt chuẩn.

Tranh cãi xung quanh trận Ireland - Israel

Cuộc đụng độ kép giữa Cộng hòa Ireland và Israel tại UEFA Nations League đang tạo ra làn sóng tranh cãi dư luận dữ dội. Trước làn sóng kêu gọi tẩy chay trận đấu do các cáo buộc liên quan đến xung đột tại Gaza, Liên đoàn Bóng đá Ireland (FAI) vẫn quyết định thi đấu vì lo ngại các án phạt từ UEFA làm ảnh hưởng đến cơ hội dự Euro 2028 mà họ là đồng chủ nhà.

Cả hai trận đấu đều không thể tổ chức tại Ireland hay Israel: trận lượt đi diễn ra ở Debrecen (Hungary), còn trận "sân nhà" của Ireland phải chuyển sang đá không khán giả tại Backa Topola (Serbia) vì lý do an ninh.

Các quyết định này đã hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Israel. Trong khi đó, nhà đài quốc gia CH Ireland là RTE quyết định thu hẹp tối đa quy mô phát sóng hai trận đấu này.

LONG KHANG