6 cầu thủ rút lui khỏi đội tuyển Anh, Xhaka bị loại vì bê bối vắc-xin giả

HLV Tuchel tại World Cup 2026

HLV Thomas Tuchel gạch tên Phil Foden và hàng loạt ngôi sao

HLV Thomas Tuchel đã chính thức công bố danh sách 27 cầu thủ lên đội tuyển Anh chuẩn bị cho 4 trận đấu tại Nations League gặp Tây Ban Nha, Croatia và hai lượt trận đối đầu với CH Czech. Đáng chú ý, đợt tập trung này đánh dấu sự trở lại của Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold sau khi cả hai bị bỏ rơi tại kỳ World Cup trước đó.

Tuy nhiên, quyết định loại bỏ hàng loạt cái tên quen thuộc mới là tâm điểm thu hút dư luận. Ngôi sao Phil Foden (Manchester City) đã không có tên trong danh sách. Phong độ sa sút tại CLB, việc bị gạch tên ở World Cup cùng tấm thẻ đỏ trong trận derby Manchester gần đây đã khiến cơ hội lên tuyển của Foden khép lại.

Bên cạnh Foden, trung vệ Harry Maguire (Manchester United) – người sở hữu 66 lần khoác áo Tam Sư – tiếp tục bị gạch tên. Trước đó, Maguire từng công khai bày tỏ sự thất vọng cay đắng khi bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup. Ngoài ra, tiền vệ trẻ Adam Wharton (Crystal Palace) cũng phải nhường vị trí cho các nhân tố mới như Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly và Alex Scott trong bối cảnh tuyến giữa của Anh đang dư thừa nhân tài.

HLV Mancini đoạn tuyệt quá khứ, làm mới tuyển Italy

Tại đại bản doanh Coverciano, Squadra Azzuri đã hội quân dưới sự dẫn dắt của tân HLV Roberto Mancini để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu với Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp tại Nations League. Ngay trong ngày đầu tập trung, HLV Mancini đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về một cuộc cải tổ triệt để.

Nhà cầm quân này đã gây bất ngờ khi trao cơ hội lần đầu lên tuyển cho 9 cầu thủ trẻ, đồng thời gạch tên hàng loạt cựu binh trụ cột. Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều, Mancini lên tiếng bảo vệ quan điểm: "Nếu tôi triệu tập toàn bộ các cầu thủ giàu kinh nghiệm, mọi người sẽ lại nói 'vẫn chỉ là những gương mặt cũ. Đây là thời điểm thích hợp để tìm hiểu các cầu thủ trẻ nhằm xây dựng một tập thể vững mạnh cho tương lai".

Đội bóng xứ thiên thanh đang đối mặt với áp lực nặng nề từ người hâm mộ sau khi bỏ lỡ kỳ World Cup thứ ba liên tiếp. Về mặt lực lượng, Italy cũng phải thực hiện những sự điều chỉnh bất đắc dĩ khi hậu vệ Federico Dimarco (Inter Milan) dính chấn thương và được thay thế bởi Matteo Ruggeri (Aston Villa), trong khi Samuele Ricci (Como) được gọi bổ sung thay cho Bryan Cristante (AS Roma).

Granit Xhaka dính bê bối giấy chứng nhận tiêm vắc-xin giả

Sự cố nghiêm trọng nhất trong đợt tập trung lần này thuộc về đội tuyển Thụy Sĩ, khi đội trưởng Granit Xhaka bị gạch tên khỏi danh sách tập trung. Tiền vệ 33 tuổi, người đang nắm giữ kỷ lục 152 lần khoác áo Thụy Sĩ, đã thừa nhận việc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 giả.

Quyết định loại Xhaka khỏi đợt hội quân được đưa ra sau cuộc thảo luận thống nhất giữa cá nhân cầu thủ và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ (SFV). Chủ tịch SFV Peter Knaebel hoan nghênh việc Xhaka chủ động đứng ra nhận trách nhiệm công khai, nhưng nhấn mạnh rằng việc Xhaka vắng mặt là điều cần thiết để giữ sự ổn định và tập trung tối đa cho toàn đội.

Hiện tại, Thụy Sĩ đã hội quân tại Belek (Thổ Nhĩ Kỳ) để chuẩn bị cho các chuyến làm khách trước Bắc Macedonia, Scotland và trận đấu trên sân nhà gặp Slovenia. SFV cho biết sẽ đánh giá lại tình hình kỷ luật của Xhaka sau khi đợt tập trung quốc tế này kết thúc.

HỒ VIỆT