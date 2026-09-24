Màn ra mắt của các HLV huyền thoại và điệu nhảy cuối cùng của Messi

Trở lại sau World Cup 2026, bóng đá thế giới chính thức bước vào đợt FIFA Days kéo dài 3 tuần lịch sử với tối đa 4 trận đấu cho mỗi đội tuyển để chứng kiến hàng loạt cuộc chuyển giao thế hệ

Chờ màn ra mắt của Klopp ở tuyển Đức. Ảnh LĐBĐ Đức

Ra mắt dàn HLV biểu tượng ở Nations League 2026-27

Mùa giải thứ 5 của Nations League chính thức khởi tranh với sự tham dự của 54 đội bóng chia làm 4 hạng đấu từ League A đến League D. Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra dồn dập trong 4 lượt trận kéo dài từ ngày 24-9 đến ngày 6-10.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha – đội bóng từng đăng quang vào các năm 2019 và 2025 – bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jorge Jesus. Siêu sao Ronaldo 41 tuổi tiếp tục có tên trong danh sách 25 tuyển thủ Bồ Đào Nha cho trận mở màn gặp Xứ Wales.

Ở chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha đang quyết tâm hoàn tất "cú ăn ba quốc tế" (vô địch Euro 2024, World Cup 2026 và Nations League). Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sở hữu dàn sao đồng đều như Lamine Yamal, Rodri, Pedri và Dani Olmo. Họ mở màn chiến dịch bằng cuộc đọ sức đầy duyên nợ với đội tuyển Anh tại sân Wembley.

Về phía Tam Sư, HLV Thomas Tuchel đang nỗ lực vượt qua nỗi đau thất bại ở bán kết World Cup trước Argentina bằng việc triệu tập 9 gương mặt mới và chào đón sự trở lại của Trent Alexander-Arnold, dù phải thiếu vắng một số trụ cột như Cole Palmer, Declan Rice và Marcus Rashford do chấn thương.

Đợt tập trung này cũng chứng kiến sự xuất hiện của làn sóng HLV biểu tượng trên băng ghế chỉ đạo ở các đội tuyển châu Âu: Tại tuyển Đức, HLV Jurgen Klopp chính thức bắt đầu triều đại của mình với bản danh sách mở rộng 44 cầu thủ và cuộc đối đầu mở màn gặp Hà Lan, đội bóng sẽ được dẫn dắt bởi HLV Xavi. Huyền thoại Barcelona lập tức tạo dấu ấn khi gạch tên các cựu binh như Memphis Depay, Wout Weghorst hay Stefan de Vrij.

Còn tại Pháp, HLV Zinedine Zidane thay thế Didier Deschamps sau 14 năm cầm quyền, triệu tập 5 cầu thủ lần đầu lên tuyển và đóng cánh cửa quốc tế đối với N'Golo Kante. Bên cạnh đó, còn có sự trở lại của HLV Mancini tại Italy



Cuộc chuyển giao thế hệ Mỹ - Mexico và lễ giã biệt của Lionel Messi

Tại khu vực CONCACAF, hai đại kình địch Mỹ và Mexico bước vào đợt tập trung với hai triết lý hoàn toàn trái ngược trước trận đối đầu trực tiếp vào ngày 3-10.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ thực hiện cuộc cải tổ lực lượng triệt để khi trao cơ hội cho thế hệ trẻ. Bảng danh sách 28 cầu thủ không có bất kỳ ai trên 30 tuổi, bao gồm 13 tân binh và 8 cầu thủ ở độ tuổi teen – nổi bật là thần đồng 16 tuổi Cavan Sullivan.

Các ngôi sao kỳ cựu như Christian Pulisic, Folarin Balogun hay Weston McKennie đều được cho nghỉ ngơi. Trong khi đó, tân HLV Rafael Marquez của Mexico chọn giải pháp kết hợp giữa dàn trụ cột kinh nghiệm và 11 tài năng trẻ dưới 23 tuổi, dẫn đầu bởi sao mai Gilberto Mora.

Sự kiện xúc động nhất tại Nam Mỹ chính là màn chia tay đội tuyển quốc gia của Lionel Messi. Sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào cuối tháng 8, Messi sẽ khoác áo đội tuyển Argentina lần cuối cùng trong trận giao hữu gặp Benin vào ngày 6-10 tại SVĐ River Plate ở Buenos Aires.

Trước đó, trong hai trận đấu gặp Bolivia và Burkina Faso tại Cordoba, Argentina sẽ thử nghiệm đội hình không Messi, tạo điều kiện cho tài năng trẻ Nico Paz và tiền đạo Alvarez nhận trách nhiệm gánh vác hàng công.

Nước chủ nhà vẫn đá vòng loại cúp Châu Phi (AFCON 2027)

Tại châu Phi, 48 đội tuyển quốc gia chính thức bước vào chiến dịch vòng loại với 12 bảng đấu.

Nhiều "ông lớn" của bóng đá châu Phi cũng bắt đầu triều đại mới. HLV Herve Renard trở lại dẫn dắt Bờ Biển Ngà sau 11 năm và ngay lập tức đối đầu Ghana tại Bouake. Huyền thoại của Arsenal và tuyển Pháp là HLV Patrick Vieira có khởi đầu công việc huấn luyện quốc tế cùng Senegal. Tân HLV Pitso Mosimane tái xuất cùng Nam Phi trong bảng đấu căng thẳng với Guinea.

Đáng chú ý, do các nước đồng chủ nhà AFCON 2027 như Kenya hay Tanzania nghiễm nhiên có vé, các bảng đấu của họ chỉ còn duy nhất 1 suất đi tiếp. Điều này tạo nên sức ép cực lớn cho các đội bóng như Nigeria – đội thi đấu mà không có sự phục vụ của chân sút Victor Osimhen do chấn thương.

HỒ VIỆT