Klopp đồng ý các điều khoản chính để dẫn dắt tuyển Đức

Klopp, người đã giành được nhiều danh hiệu với Liverpool và Borussia Dortmund, nhanh chóng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Julian Nagelsmann, người đã từ chức sau khi đội tuyển Đức không thể lọt vào vòng 16 đội tại kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Liên đoàn bóng đá Đức cho biết các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại New York hôm thứ Sáu với Klopp, người hiện đang giữ vai trò điều hành là người đứng đầu bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull.

Klopp đang làm bình luận viên trên truyền hình Đức tại World Cup 2026, thậm chí còn tham gia phỏng vấn sau trận đấu với Nagelsmann. Ông chưa làm HLV kể từ khi rời Liverpool năm 2024. Nhà cầm quân 59 tuổi đã có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Bernd Neuendorf và phó chủ tịch Hans-Joachim Watzke. “Trong cuộc trao đổi mang tính xây dựng, hai bên đã đạt được sự hiểu biết về những điểm mấu chốt thiết yếu của một hợp đồng tiềm năng”, Liên đoàn cho biết. “Cả 2 bên đều tin tưởng rằng các cuộc đàm phán, nếu đạt được thỏa thuận với Red Bull, công ty hiện tại của Klopp, cuối cùng có thể được kết thúc thành công”.

Klopp được coi là một trong những HLV hàng đầu của làng bóng đá kể từ khi phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich tại bóng đá Đức bằng cách giành 2 chức vô địch quốc gia với Borussia Dortmund. Ông tiếp quản Liverpool vào năm 2015 và chấm dứt 30 năm chờ đợi chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của CLB vùng Merseyside vào năm 2020. Ông cũng giành được Champions League cùng 7 danh hiệu lớn khác trong thời gian dẫn dắt Liverpool. Klopp có thể đã giành được nhiều danh hiệu hơn nếu không phải vì phải cạnh tranh với một Man.City hùng mạnh dưới thời Pep Guardiola.

Trong thời gian đó, tuyển Đức đã liên tục thất bại tại World Cup kể từ khi giành chức vô địch lần thứ 4 vào năm 2014. Họ bị loại ở vòng bảng vào năm 2018 và 2022. Đức đã vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm nay với thể thức mở rộng 48 đội, nhưng đã bị Paraguay loại trên chấm phạt đền ở vòng 32 đội.

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