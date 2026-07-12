Tiền vệ Jayden Adams của Nam Phi qua đời ở tuổi 25

Adams đá chính 2 trong 3 trận vòng bảng của Nam Phi, và vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng 1-0 trước Hàn Quốc - trận đấu giúp họ giành vé vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 24-6. Anh là cầu thủ dự bị không được sử dụng khi Nam Phi bị Canada loại ở vòng knock-out đầu tiên vào ngày 28-6. “Tôi vô cùng bàng hoàng và đau lòng khi hay tin Jayden Adams qua đời”, Bộ trưởng Thể thao Gayton McKenzie nói trong một tuyên bố.

McKenzie không tiết lộ nguyên nhân cái chết. Cảnh sát cho biết họ đã mở cuộc điều tra sau khi thi thể một người đàn ông 25 tuổi được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Schotschekloof, một vùng ngoại ô ở trung tâm Cape Town, vào sáng thứ Bảy. “Các tình tiết xung quanh vụ việc này đang được điều tra”, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Tây Cape, F.C. van Wyk cho biết.

Sinh ra ở Cape Town, Adams trưởng thành từ học viện của Stellenbosch FC và trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB từng ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 8-2020. Anh tiếp tục có 139 lần ra sân cho đội bóng vùng Cape Winelands và giúp họ giành chức vô địch Carling Knockout năm 2023, trước khi gia nhập Mamelodi Sundowns vào tháng 1-2025. Tại Sundowns, tiền vệ này đã bổ sung thêm danh hiệu vô địch Ngoại hạng Nam Phi và chức vô địch CAF Champions League vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Trước World Cup, Adams cũng là thành viên của đội tuyển Nam Phi giành vị trí thứ 3 tại Cúp bóng đá châu Phi 2024 ở Bờ Biển Ngà. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết ông “vô cùng đau buồn khi nghe tin” Adams qua đời chỉ vài tuần sau khi tham gia chiến dịch World Cup lịch sử của quốc gia mình. “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, cũng như của tất cả mọi người tại FIFA và cộng đồng bóng đá toàn cầu, đến gia đình, bạn bè và đồng đội của anh ấy”, Infantino nói trong một tuyên bố.

LINH SƠN