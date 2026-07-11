Harry Kane: “Haaland là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác tôi”

Tiền đạo Harry Kane đã có 6 bàn tại giải

Tuyển Anh sẽ đối đầu với Na Uy tại sân vận động Hard Rock vào thứ Bảy để tranh một suất vào bán kết, nơi cũng xác định Kane hoặc Haaland có thể tiếp tục cạnh tranh cho danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu. Hiện tại Kylian Mbappe của Pháp và Lionel Messi của Argentina dẫn đầu với 8 bàn thắng, Haaland có 7 bàn và Kane có 6 bàn.

Khi được hỏi ai trong 2 người giỏi hơn, Kane nói: “Đây là câu hỏi không thể trả lời đối với tôi. Trước hết, tôi nghĩ chúng tôi gần như là 2 cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Tôi biết cả 2 chúng tôi đều được coi là tiền đạo, nhưng nếu thành thật mà nói, đó gần như là 2 vị trí khác nhau. Erling đã chơi xuất sắc, với kỷ lục ghi bàn của cậu ấy. Về thể chất, cậu ấy là một cỗ máy, một con quái vật. Khả năng dứt điểm của cậu ấy ở đẳng cấp cao nhất, và rõ ràng, thành tích ghi bàn của cậu ấy đã nói lên tất cả”.

Erling Haaland chỉ kém 1 bàn so với Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Kane đã ghi 73 bàn cho Bayern Munich và đội tuyển Anh ở mùa giải vừa qua, trong khi Haaland ghi 46 bàn với Man.City, trong đó anh giành Chiếc giày vàng Premier League lần thứ 3 trong 4 năm. “Tôi thấy mình là một cầu thủ khác biệt, mặc dù tôi ghi số bàn thắng tương tự”, Kane giải thích thêm. “Tôi thích chạm bóng nhiều hơn một chút, tham gia vào lối chơi nhiều hơn một chút, nhưng cũng có thể chơi như một tiền đạo cắm thực thụ. Tôi không nghĩ đó là điều nên so sánh chúng tôi. Tôi rất tôn trọng Erling với tư cách là một cầu thủ và một đồng nghiệp chuyên nghiệp. Rõ ràng, tôi hy vọng cậu ấy sẽ có một ngày yên tĩnh vào ngày mai”.

Tam sư không thể hiện phong độ thuyết phục dù đứng đầu bảng L, cần đến 2 bàn thắng muộn của Kane để đánh bại CHDC Congo trước khi có chiến thắng đáng nhớ 3-2 trước Mexico tại sân vận động Azteca ở vòng 16 đội. Nhưng Kane tin mọi thứ đang tốt hơn: “Ai cũng muốn khởi đầu giải đấu một cách hoàn hảo, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Lịch sử cho thấy những nhà vô địch các giải đấu lớn rất hiếm khi có một hành trình suôn sẻ từ đầu đến cuối. Bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn, vòng tứ kết, chúng ta cần thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình, những đẳng cấp cao nhất có thể đạt được”.

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