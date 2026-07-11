World Cup 2026: Nền tảng thành công của bóng đá Pháp

Vượt qua Morocco 2-0 ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 10-7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp đoạt vé vào bán kết, qua đó tiến thêm một bước đến ngôi vương World Cup 2026. Thành công của Les Bleus (biệt danh của Pháp) nhờ hệ sinh thái đào tạo cầu thủ trẻ rất vững chắc và giàu tiềm năng.

Các tuyển thủ Pháp thi đấu ở World Cup 2026 đến từ nhiều học viện bóng đá khác nhau trên cả nước. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Đội tuyển Pháp đến với World Cup 2026 nhờ sự đóng góp lực lượng đáng nể của các học viện đào tạo trẻ. 26 tuyển thủ Pháp trưởng thành từ 17 học viện bóng đá khác nhau trải dài khắp nước Pháp và một số ít ở nước ngoài (Atletico Madrid, Chelsea, Reading). Điều thú vị và cũng là điểm mấu chốt: không một học viện nào chiếm ưu thế hoàn toàn trong cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Theo tờ L’Equipe, nhiều quốc gia có xu hướng đặt vận mệnh của nền bóng đá vào một vài trung tâm ưu tú hoặc một nhóm nhỏ CLB hàng đầu. Pháp chọn con đường hoàn toàn ngược lại: Họ xây dựng một mạng lưới đồng đều. Ở đất nước hình lục lăng, gần như mọi CLB chuyên nghiệp (từ những đội bóng lớn như PSG, AS Monaco, Olympic Marseille cho đến những đội bóng đang chật vật ở giải hạng dưới) đều đầu tư một cách nghiêm túc, khoa học cho công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

Chính cấu trúc này tạo ra sự bình đẳng về cơ hội phát triển tài năng. Một cậu bé có tố chất thiên bẩm ở vùng Lille không nhất thiết phải rời bỏ gia đình từ sớm để chuyển đến Paris. Một tài năng chớm nở ở Toulouse không cần phải cố chen chân vào học viện lớn nhất nước Pháp để được thừa nhận. Một viên ngọc thô ở Rennes vẫn có đầy đủ điều kiện để mài giũa và trở thành nhà vô địch thế giới trong tương lai. Mỗi vùng đất, mỗi CLB đều có năng lực tạo ra ngôi sao. Sức mạnh lớn nhất của bóng đá Pháp không nằm ở việc tạo ra các bản sao hoàn hảo, mà là việc chấp nhận sự khác biệt mang tính bản sắc của từng học viện.

Do mỗi học viện duy trì một triết lý huấn luyện, tuyển trạch và phát triển độc lập, nguồn cung tài năng của bóng đá Pháp gần như không bao giờ cạn. Hệ sinh thái này tự vận hành và có khả năng tự cân bằng cực cao: Nếu một lò đào tạo danh tiếng rơi vào giai đoạn sa sút do khủng hoảng tài chính hay chuyển giao thế hệ, ngay lập tức sẽ có các lò đào tạo khác sẵn sàng nổi lên thay thế. Nếu một thế hệ cầu thủ ở một vùng miền thất bại, đã có thế hệ kế tiếp được chuẩn bị kỹ lưỡng ở một địa phương khác. Đó chính là sự ưu việt của mô hình mạng lưới so với mô hình tập trung hóa.

Viện bóng đá quốc gia Clairefontaine là “chìa khóa vạn năng”, nơi sản sinh ra mọi ngôi sao cho nước Pháp. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế đội hình tuyển Pháp hiện tại, số lượng cầu thủ trưởng thành chủ yếu và trực tiếp từ Clairefontaine chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Lý do là Clairefontaine đóng vai trò như một “trạm trung chuyển” hoặc một bộ lọc tinh chất dành cho những tài năng xuất sắc nhất ở riêng vùng Ile-de-France (vùng Paris) trong giai đoạn đầu (từ 13-15 tuổi), trước khi các cầu thủ năng khiếu được chuyển giao cho các học viện chuyên nghiệp của CLB. Cây săn bàn thượng thặng Kylian Mbappe có giai đoạn phát triển tại Clairefontaine, sau đó chuyển qua Học viện đào tạo trẻ AS Monaco.

Thứ tạo nên sức mạnh thực sự cho bóng đá Pháp không phải là một học viện quốc gia duy nhất, mà là hàng chục học viện cấp CLB trải khắp đất nước. Clairefontaine giống như phần đỉnh rực rỡ của kim tự tháp, nhưng toàn bộ nền móng vững chãi nâng đỡ nó lại nằm ở PSG, Lyon, Rennes, Lille, Sochaux, Le Havre, Toulouse, hay Bordeaux… Nhờ đó, chiều sâu lực lượng của tuyển Pháp luôn đứng đầu thế giới.

PHƯƠNG MINH tổng hợp