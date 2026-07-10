Tứ kết 2: Tây Ban Nha - Bỉ: "Bức tường thép" đối đầu "Cơn lốc đỏ"

Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại sân Los Angeles không chỉ là một cuộc chạm trán giữa hai thế lực của bóng đá châu Âu, mà còn là một bài toán hóc búa về sự tương phản trong phong cách thi đấu. Một bên là Tây Ban Nha với hệ thống phòng ngự hoàn hảo đang thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, và bên kia là một Bỉ đầy biến ảo với sức mạnh tấn công đáng nể cùng dàn "siêu dự bị" hiệu quả nhất lịch sử World Cup.

Tây Ban Nha: Sự kiểm soát tuyệt đối

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, La Roja đã lột xác từ một đội bóng triển vọng trở thành một cỗ máy kiểm soát trận đấu đáng sợ với chuỗi 35 trận bất bại. Điểm tựa lớn nhất của họ tại World Cup 2026 chính là hàng phòng ngự "bất khả xâm phạm". Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup, tương đương với hơn 10 giờ thi đấu (609 phút) mà không để đối thủ xuyên thủng mành lưới của Unai Simón.

Các con số thống kê chuyên sâu càng làm nổi bật sự thống trị này: chỉ số bàn thua dự kiến (xGA) của Tây Ban Nha chỉ là 0,30 mỗi trận, mức thấp nhất từng được ghi nhận trong lịch sử giải đấu. Điều này cho thấy họ không chỉ giữ sạch lưới nhờ may mắn, mà thực sự đã bóp nghẹt mọi cơ hội ghi bàn của đối phương ngay từ trong trứng nước.

Trên mặt trận tấn công, sự chú ý dồn vào ngôi sao trẻ Lamine Yamal. Dù mới 18 tuổi, Yamal đã thực hiện 17 pha rê bóng thành công tại giải đấu năm nay, chỉ xếp sau những kỷ lục của các thần đồng như Kylian Mbappé và Jamal Musiala trong quá khứ. Bên cạnh đó, Rodri đóng vai trò là "nhịp tim" của đội với 80 đường chuyền xuyên tuyến, giúp Tây Ban Nha duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Bỉ: vũ khí từ băng ghế dự bị

Trái ngược với sự ổn định của Tây Ban Nha, hành trình của Bỉ tại Bắc Mỹ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Sau vòng bảng không quá thuyết phục, đoàn quân của HLV Rudi Garcia đã bùng nổ với màn lội ngược dòng 3-2 trước Senegal và sau đó là chiến thắng hủy diệt 4-1 trước đội chủ nhà Mỹ.

Điểm mạnh của Bỉ nằm ở sự chủ động trong tấn công với trung bình 21,4 cú sút mỗi trận, chỉ kém kỷ lục của chính họ vào năm 1970. Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của họ lại đến từ những sự thay đổi người. Bỉ đã lập kỷ lục World Cup khi các cầu thủ dự bị đóng góp tới 9 bàn thắng và kiến tạo (5 bàn, 4 kiến tạo) chỉ trong một giải đấu.

Romelu Lukaku là hiện thân cho sự hiệu quả này khi cả 3 bàn thắng của anh tại giải đều đến sau khi vào sân từ ghế dự bị. Dù đạt phong độ cao, Lukaku nhiều khả năng vẫn sẽ được sử dụng như một quân bài chiến thuật trong hiệp hai để tận dụng sự mệt mỏi của hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, Bỉ sẽ phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ trụ Amadou Onana phải chia tay giải đấu do chấn thương dây chằng chéo trước.

Dự đoán: Cửa hẹp cho "Quỷ đỏ"

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha khi họ bất bại trong 11 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9, hòa 2). Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha thậm chí đã ghi tới 13 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trước Bỉ. Điểm tựa duy nhất của Bỉ có lẽ là ký ức từ năm 1986, nơi họ từng loại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu cũng ở vòng tứ kết.

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha có tới 58,3% - 59,3% khả năng chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Cơ hội để Bỉ tạo nên bất ngờ chỉ rơi vào khoảng 18,3% - 19,1%.

Trận đấu này sẽ là cuộc đấu trí giữa hàng thủ kỷ lục của De la Fuente và hàng công đầy biến số của Rudi Garcia. Nếu Tây Ban Nha tiếp tục duy trì được sự tập trung và kiểm soát như các trận đấu trước, họ sẽ cầm vé vào bán kết để đối đầu với Pháp. Nhưng nếu Bỉ có thể tận dụng được những khoảnh khắc bùng nổ từ các ngôi sao như De Bruyne hay sự càn lướt của Lukaku, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể tạo nên cơn địa chấn lớn nhất từ đầu giải.

HỒ VIỆT