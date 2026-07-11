Đội trưởng Xhaka: Thụy Sĩ sẽ chứng minh quốc gia nhỏ cũng có thể hạ đội tuyển vĩ đại Argentina

Đội trưởng Granit Xhaka khẳng định Thụy Sĩ không bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với tâm lý của đội cửa dưới, mà mang theo quyết tâm tạo nên cú sốc trước đương kim vô địch Argentina.

Đội trưởng Granit Xhaka cùng thủ môn xuất sắc Gregor Kobel. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

“Chúng tôi biết mình sắp gặp một trong những đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử, hoặc ít nhất là vĩ đại nhất trong thế hệ của chúng tôi. Nhưng đây cũng là cơ hội để cả thế giới thấy rằng một quốc gia nhỏ như Thụy Sĩ hoàn toàn có thể gây khó khăn, thậm chí đánh bại một gã khổng lồ như Argentina”, Xhaka phát biểu ở buổi họp báo trước trận đấu vào hôm 10-7 (giờ địa phương).

Sau khi vượt qua Colombia trên chấm luân lưu ở vòng 1/8, Thụy Sĩ đã có lần đầu tiên kể từ năm 1954 góp mặt tại tứ kết World Cup. Thành tích này cũng chấm dứt chuỗi 3 kỳ World Cup liên tiếp đội bóng xứ sở đồng hồ phải dừng bước ngay sau vòng 16 đội.

Xhaka nhấn mạnh Thụy Sĩ không quan tâm đến trận tứ kết có thể được giải quyết sau 90 phút, 120 phút hay trên chấm luân lưu, điều quan trọng nhất là thi đấu với tinh thần cao nhất và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thủ quân này tiếp lời: “Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có. Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi muốn có thể ngẩng cao đầu và nói rằng mình đã làm mọi thứ để đánh bại Argentina”.

Ở tuổi 33, Xhaka đang trải qua kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Kể từ lần đầu dự World Cup năm 2014, anh cùng Thụy Sĩ liên tục góp mặt ở các giải đấu lớn nhưng nhiều lần phải dừng bước đầy tiếc nuối, trong đó có những thất bại trên chấm phạt đền. Anh chia sẻ: “Đôi khi may mắn không đứng về phía chúng tôi. Vì thế, được dẫn dắt đội tuyển vào đến tứ kết là điều vô cùng đặc biệt. Là đội trưởng và đại diện cho đất nước luôn là niềm vinh dự lớn”.

HLV Murat Yakin cũng tin Thụy Sĩ có đủ nền tảng để tạo nên bất ngờ trước Argentina

Trong khi đó, HLV Murat Yakin cũng tin rằng Thụy Sĩ có đủ nền tảng để tạo nên bất ngờ trước Argentina. Theo chiến lược gia 49 tuổi, hàng phòng ngự chắc chắn là vũ khí lớn nhất của đội bóng khi họ mới chỉ nhận 1 bàn thua tại World Cup 2026 nhờ sự kỷ luật của cả hệ thống và phong độ xuất sắc đến từ thủ môn Gregor Kobel.

HLV Yakin nhấn mạnh: “Chúng tôi có một tập thể rất vững vàng. Hai trận gần nhất đều giữ sạch lưới và các cầu thủ hiểu cách gây khó khăn cho đối thủ trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Về kế hoạch trước Argentina sẽ là phát huy tối đa sức mạnh tập thể, khai thác những khoảng trống mà đối thủ để lộ trong các trận đấu vừa qua, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng của Lionel Messi. Chỉ có một cách để đánh bại Argentina và Messi, đó là thi đấu như một tập thể”.

HLV Yakin cũng dành nhiều lời khen cho Xhaka, người được xem là thủ lĩnh tuyệt đối của phòng thay đồ, rằng: “Cậu ấy đã nói về mục tiêu vào chung kết từ nhiều năm trước, khi chưa ai dám nghĩ đến điều đó. Giờ đây, nhiều cầu thủ đã cùng chia sẻ niềm tin ấy. Xhaka có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân cỏ. Các đồng đội đều cảm nhận được điều đó”.

Nếu đánh bại Argentina tại Kansas City (Mỹ) ở trận đấu diễn ra lúc 8 giờ sáng 12-7 (giờ Việt Nam), Thụy Sĩ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết World Cup.

HỮU THÀNH