Vòng tứ kết, Na Uy - Anh và Argentina - Thụy Sĩ: “Ông lớn” so tài “ngựa ô”

Hai tấm vé vào bán kết cuối cùng sẽ được quyết định qua hai cặp đấu đầy duyên nợ. Na Uy đối đầu Anh tại Miami, nhà đương kim vô địch Argentina tái đấu Thụy Sĩ tại Kansas City.

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane (9) đang có phong độ tốt. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Tâm điểm của trận đấu Na Uy - Anh (4 giờ ngày 12-7, giờ Việt Nam) ở sân vận động Hard Rock (Miami) chắc chắn là cuộc so tài giữa hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Erling Haaland và Harry Kane.

Bóng đá Na Uy đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất. Sau 28 năm vắng bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội quân của HLV Stale Solbakken đã làm nên cú sốc lớn khi đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 1/8. Erling Haaland, với 7 bàn thắng kể từ đầu giải, đang là linh hồn của đội bóng. Na Uy sở hữu một tập thể gắn kết, và sẵn sàng tận dụng tâm lý “không còn gì để mất” để tạo nên bất ngờ.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hàng thủ tuyển Anh khi Jarell Quansah bị treo giò, Reece James vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, còn Rice thì bị cúm nhẹ. Điểm tựa của Anh sẽ là kinh nghiệm tại các vòng đấu loại trực tiếp (họ đã vào tới ít nhất là tứ kết ở 5 giải đấu lớn gần nhất) và sự thăng hoa của Bellingham cùng Harry Kane.

Màn đối đầu còn lại của vòng tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ (8 giờ ngày 12-7) được cho là nhiều duyên nợ, đặc biệt là sau trận cầu nghẹt thở ở Sao Paulo (World Cup 2014). Dù bối cảnh đã thay đổi, nhưng những nhân vật chính cách đây 12 năm vẫn còn đó: Lionel Messi và Granit Xhaka.

Argentina là ứng cử viên vô địch nhưng suốt hành trình họ chưa gặp đối thủ lớn nào, trong khi 2 lần suýt bị loại trước Cape Verde và Ai Cập. Nếu nói Messi đang “gánh” Argentina vào tứ kết cũng không quá lời. Đó là điểm yếu mà Thụy Sĩ có thể khai thác bằng việc phong tỏa Messi. Nhưng cũng phải nhìn nhận, đây vẫn là tập thể giàu bản lĩnh và Messi đang có kỳ World Cup đẹp nhất sự nghiệp. Hiện tại, Albiceleste (biệt danh của Argentina) đang sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp.

Dưới bàn tay của HLV Murat Yakin, Thụy Sĩ đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup sau 72 năm. Những gì ưu tú nhất của bóng đá châu Âu đều được Thụy Sĩ sở hữu: lối chơi khoa học và hàng phòng ngự vô cùng kiên cố. Đáng chú ý, Thụy Sĩ chưa từng để đối thủ dẫn trước bất kỳ thời điểm nào trong suốt chiến dịch World Cup năm nay. Có thể nói, Thụy Sĩ là kiểu đối thủ mà Argentina chưa từng gặp từ đầu giải đến nay.

CHU NGỌC