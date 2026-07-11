HLV Scaloni: Tôi muốn mọi người nhớ Argentina là tập thể không bao giờ bỏ cuộc

Theo HLV Lionel Scaloni, Argentina ra sân thi đấu không chỉ giành chiến thắng mà mong muốn được người hâm mộ nhớ đến như một tập thể "không bao giờ bỏ cuộc".

Messi cùng đồng đội đang hướng đến việc bảo vệ danh hiệu World Cup. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

"Tôi muốn đội tuyển quốc gia này được nhớ đến như một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc", HLV Scaloni nhấn mạnh trong buổi họp báo trước cuộc chạm trán với Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 sáng 11-7 (giờ Việt Nam).

Phát biểu của HLV Scaloni càng trở nên thuyết phục sau những gì Argentina đã thể hiện trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Sau khi vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, đội bóng xứ tango liên tiếp trải qua những trận đấu đầy thử thách ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đặc biệt tại vòng 1/8, Argentina từng bị Ai Cập dẫn trước 0-2 khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng khi Lionel Messi cùng các đồng đội ghi liền 3 bàn trong thời gian thi đấu chính thức để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, thắng 3-2 và giành vé vào tứ kết.

Theo chiến lược gia người Argentina, điều khiến ông xúc động nhất không phải những chiến thắng, mà là tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển.

"Chúng tôi, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, chơi bóng vì điều đó. Chúng tôi không chỉ chơi để giành chiến thắng. Khi nhìn thấy những cảm xúc chân thành ấy, bạn sẽ hiểu mọi nỗ lực đều xứng đáng. Khi một cậu bé 10 tuổi nói về Argentina với tất cả niềm đam mê và mọi người cùng hô vang tên đội tuyển, đó chính là di sản mà tôi mong muốn", nhà cầm quân 48 tuổi chia sẻ.

Ở tứ kết, Argentina sẽ đối đầu Thụy Sĩ, đội bóng vừa loại Colombia sau loạt sút luân lưu. HLV Scaloni đánh giá đối thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt, giàu kinh nghiệm và luôn duy trì sự kỷ luật trong lối chơi. Ông nhận định thêm: "Họ có truyền thống lâu đời ở World Cup, sở hữu nhiều cầu thủ mạnh về thể chất và là đối thủ rất khó chịu. Chúng tôi dành cho Thụy Sĩ sự tôn trọng tuyệt đối, giống như với mọi đối thủ khác".

HLV Lionel Scaloni của Argentina. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Trận đấu cũng đánh dấu màn trở lại sân Arrowhead của Lionel Messi, địa điểm mà siêu sao này từng lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Algeria ở trận mở màn World Cup 2026. Tiền đạo 39 tuổi hiện có 8 bàn thắng, ngang bằng Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày Vàng, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 21, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

HLV Scaloni tin rằng Messi vẫn có thể duy trì vị thế số 1 thế giới nếu còn giữ khát khao thi đấu. "Ở tuổi 39, nhiều người nghĩ cậu ấy sẽ không còn đủ khả năng chinh phục những thử thách lớn. Nhưng tôi luôn nói rằng chỉ cần Messi còn muốn, cậu ấy vẫn sẽ là người giỏi nhất. Những gì chúng tôi chứng kiến trong các buổi tập khiến tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi cậu ấy xuất sắc đến mức nào khi mới 23 tuổi dưới thời Pep Guardiola ở Barcelona", HLV Scaloni khẳng định.

Nếu vượt qua Thụy Sĩ, Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Anh và Na Uy để tranh vé vào chung kết World Cup 2026.

HỮU THÀNH