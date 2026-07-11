Đội tuyển Ai Cập được chào đón sau kỳ World Cup xuất sắc

Hàng trăm người hâm mộ hân hoan chào đón đội tuyển Ai Cập trở về vào thứ Sáu sau màn trình diễn tốt nhất từ ​​trước đến nay họ tại World Cup, giải đấu chỉ kết thúc bằng thất bại đầy kịch tính ở vòng 1/8 trước đương kim vô địch Argentina.

Đội tuyển Ai Cập chỉ dừng bước sau thất bại kịch tính ở vòng 1/8 trước Argentina của Lionel Messi.

Một biển người hâm mộ mặc trang phục đỏ, trắng và đen đã tràn ngập khu vực bên ngoài sân bay ở El-Alamein, nơi các ngôi sao đội tuyển Ai Cập lên xe buýt mui trần để diễu hành qua thành phố ven biển. “Chúng tôi rất vui mừng với đội tuyển. Tinh thần của họ rất cao, và tinh thần của chúng tôi cũng rất cao khi chào đón họ”, người hâm mộ Mohamed Gehad nói tại sân bay nơi anh đã đến để chào đón các cầu thủ. Một người hâm mộ khác tên Eyad Ahmed nói: “Họ đã đạt đến một giai đoạn chưa từng có và chúng tôi tự hào về họ”.

Ai Cập đã giành được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại World Cup, trước khi lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất giải đấu lần đầu tiên sau khi đánh bại Australia trên chấm phạt đền. Họ đã suýt nữa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu khi dẫn Argentina 2-0, trước khi Lionel Messi và các đồng đội lội ngược dòng ngoạn mục trong hơn 10 phút cuối để giành chiến thắng 3-2. Nhưng người hâm mộ vẫn giữ tinh thần phấn khởi, nhảy múa theo tiếng trống, hát những bài hát yêu nước và mặc áo có tên đội trưởng Mohamed Salah. Những người khác cầm những biểu ngữ viết tay với nội dung: “Các anh đã làm chúng tôi tự hào”.

Khi xe buýt chở đội tuyển rời khỏi sân bay, những lá cờ tung bay trên đám đông và người hâm mộ chen chúc theo xe cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn. “Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo đây là một khởi đầu mới cho bóng đá Ai Cập trên đấu trường quốc tế”, Salah viết trên mạng xã hội trong lễ ăn mừng. Các tuyển thủ Ai Cập dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi vào thứ Bảy, người đã bày tỏ lời cảm ơn đội tuyển trên mạng xã hội vì “màn trình diễn đáng trân trọng”.

Liên đoàn bóng đá Ai Cập mới đây cũng đã đệ đơn khiếu nại chống lại tổ trọng tài trận đấu hôm thứ Ba, với HLV Hossam Hossan cáo buộc các trọng tài bất công mặc dù Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina đã bác bỏ những gì ông gọi là “những cáo buộc vô căn cứ”.

LINH SƠN