World Cup 2026 - FIFA cần hành động khi tính liêm chính bị nghi ngờ

Phút 92, sân Atlanta chìm trong tiếng hét vỡ òa của người Argentina và tiếng nấc nghẹn của người Ai Cập. Khi đó, cầu thủ Enzo Fernandez ghi bàn thắng thứ 3 giúp Argentina lội ngược dòng thắng 3-2, khép lại một trong những trận cầu kịch tính nhất vòng 1/8 World Cup 2026 (diễn ra ngày 8-7). Tuy nhiên, điều đọng lại sau tiếng còi mãn cuộc bên cạnh trận đấu của thiên tài Messi là một vết thương mang tên: niềm tin.

Trọng tài Francois Letexier rút thẻ đỏ phạt HLV trưởng đội tuyển Ai Cập trong trận gặp Argentina hôm 8-7. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) sau đó gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, nhắm thẳng vào trọng tài người Pháp Francois Letexier và các trợ lý. Một giải đấu tự hào là lớn nhất lịch sử, với 48 đội và 104 trận, đang phải đối diện với câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ hết nhức nhối: ai đang thực sự cầm còi?

Một lần nữa, các quyết định của trọng tài lại bị chỉ trích vì một lỗi: thiếu nhất quán giữa các tình huống trong cùng một trận đấu. Bàn thắng bị từ chối của Mostafa Zico ở phút 62, sau khi VAR xác định lỗi của cầu thủ Ai Cập trong tình huống dẫn đến bàn thắng, là ngòi nổ đầu tiên. Tiếp đó là pha tranh chấp giữa Mohamed Salah và Julian Alvarez không được thổi phạt đền, ngay trước khi Argentina tổ chức đường lên bóng ghi bàn quyết định.

Các danh thủ Alan Shearer và Carragher đặt câu hỏi về tính nhất quán trong cách áp dụng luật. Ông Simon Chadwick, giáo sư thể thao tại Trường Kinh doanh Emlyon, nhận định rằng công nghệ vốn được kỳ vọng xóa bỏ tranh cãi lại đang tạo ra hiệu ứng tâm lý ngược, khi trọng tài chính không nhìn thấy lỗi trên sân nhưng VAR vẫn can thiệp. Người đứng đầu bộ phận trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina, kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc thiên vị, khẳng định các quyết định được đưa ra một cách độc lập và không ai có thể chi phối trọng tài.

Câu chuyện không dừng ở Atlanta. Chưa bao giờ, tính liêm chính của World Cup 2026 lại bị ngờ vực nhiều như vậy. Điều quan trọng là các quyết định của VAR đã tác động rất sâu vào kết quả chung cuộc. Từ việc đội tuyển Iran phải về nước, đến thất bại của Ai Cập, đều diễn ra theo cách nghiệt ngã nhất, ở thời khắc mà người ta trông đợi nhiều nhất vào sự công bằng.

Hệ quả đến ngay. Trước trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, việc FIFA bổ nhiệm toàn bộ tổ trọng tài người Argentina đã khiến dư luận dậy sóng, vì đây là lần đầu tiên có chuyện toàn bộ tổ trọng tài đến từ một quốc gia. Vấn đề là Argentina có khả năng sẽ là đối thủ của Pháp ở phần cuối giải đấu. Chưa hết, 1 trọng tài Pháp vừa thổi trận Argentina - Ai Cập, giờ là trọng tài Argentina thổi trận có Pháp, liệu đây là cách để có trận chung kết Pháp - Argentina như thuyết âm mưu đưa ra?

Một quyết định về nhân sự trọng tài có thể trở thành đề tài họp báo trước giờ bóng lăn đã tự nó nói lên mức độ nhạy cảm của vấn đề. Đáng lo ngại hơn, vụ việc FIFA “tạm xóa thẻ” cho cầu thủ Balogun (Mỹ) càng khiến nghi ngờ tăng lên từng ngày. Liên đoàn Bóng đá châu Âu gọi đây là hành động vượt qua "lằn ranh đỏ" của FIFA. Rồi cũng ngay lập tức, các đội Anh, Pháp cũng đã có những hành động “kháng nghị” đối với các trường hợp nhận thẻ của mình.

Từng sự việc riêng lẻ có thể được xem là “tai nạn”, nhưng khi đặt cạnh nhau (trọng tài bị nghi thiên vị, quyết định kỷ luật bị chính trị hóa…) thì niềm tin của công chúng bị tổn thương. Nói một cách công bằng, không như cấp CLB, World Cup là giải đấu đặc biệt nhạy cảm khi “đụng” đến các vấn đề quốc gia.

World Cup 2026 đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất, nơi sức nóng tranh cãi có thể tiếp tục leo thang cùng áp lực thành tích. Vòng đấu tứ kết sẽ trở thành tâm điểm theo dõi của giới quan sát khắp thế giới, vì ở đó đều là những cặp đấu hứa hẹn quyết liệt, gay cấn và tiềm ẩn những sự cố bất thường có thể xảy ra. Một nhận định mang tính nhạy cảm hoặc thậm chí là sai sót của đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu có thể đẩy sự việc đi rất xa, gây nên sự hỗn loạn.

ĐĂNG LINH