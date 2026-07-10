Bí mật phía sau hàng thủ kỷ lục của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đang viết một câu chuyện khác tại World Cup 2026. Đó không phải là những bàn thắng mãn nhãn, mà là sự kiên cường và kỷ luật của một hàng thủ đã đi vào lịch sử. Họ đã trải qua sáu trận đấu, tương đương 560 phút, mà chưa một lần để thủng lưới, một kỷ lục mới cho một đội tuyển nam tại các kỳ World Cup. Nhân vật chính của câu chuyện phòng ngự này không chỉ là thủ môn Unai Simón, mà còn là cả một tập thể vận hành với sự kết nối hoàn hảo và triết lý rõ ràng.

Từ "Kẻ xấu" Unai Simón

Thủ môn của Athletic Bilbao tự nhận mình là "kẻ xấu", người chuyên phá hỏng những bàn thắng mà bóng đá luôn đợi chờ. Trong chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Tây Ban Nha đã chính thức xác lập kỷ lục về số phút giữ sạch lưới liên tiếp tại các kỳ World Cup. Tính đến phút 40 của trận đấu đó, Unai Simón đã có 560 phút không thủng lưới, vượt qua kỷ lục 559 phút của Thụy Sĩ (trải qua 14 năm và 3 kỳ World Cup 1994, 2006, 2010). Kỷ lục này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển nam có thể giữ sạch lưới trong 6 trận đấu liên tiếp tại World Cup.

Unai Simón, người từng tự nhận mình là "kẻ phản diện" trên sân cỏ, đã có một giải đấu ấn tượng với chỉ 6 pha cứu thua trong tổng số ít cơ hội mà đối phương tạo ra. Cụ thể, đối thủ chỉ tung ra trung bình 15 cú sút ở vòng bảng, với chỉ 3 lần trúng đích. Áo thậm chí không có nổi một pha dứt điểm trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) mà Tây Ban Nha để lại cho các đối thủ lần lượt là 0.3 (Cape Verde), 0.14 (Saudi Arabia), 0.2 (Uruguay), 0.32 (Áo) và 0.58 (Bồ Đào Nha).

Nếu Simón là điểm tựa cuối cùng, thì Pau Cubarsí mới là nhân tố gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Trung vệ 19 tuổi, người có trận ra mắt Barcelona cùng với Lamine Yamal, đã thi đấu với sự chững chạc và điềm tĩnh hiếm thấy. Anh là hiện thân của sự cân bằng và khả năng đọc tình huống khi đã hoàn thành 96% trong số 449 đường chuyền, với 34 đường chuyền vào phần sân đối phương chỉ riêng trong trận gặp Bồ Đào Nha. Anh còn có 19 pha thu hồi bóng và 23 tình huống phòng ngự thành công.

Sự kết hợp giữa Cubarsí và Aymeric Laporte được chính HLV Luis de la Fuente ca ngợi: "Pau và Aymeric là một sự xa xỉ: họ phù hợp với ý tưởng của chúng tôi, đưa bóng ra, lọc đường chuyền và có sự hiện diện".

Phòng ngự từ… tiền đạo

Điểm đặc biệt trong lối chơi của Tây Ban Nha là tất cả đều phòng ngự. Không chỉ hàng thủ, mà cả hàng tiền vệ và các tiền đạo cũng tham gia pressing quyết liệt, không cho đối thủ có thời gian suy nghĩ và ra quyết định Tây Ban Nha không chơi phòng ngự theo nghĩa truyền thống. Các hậu vệ cánh Marc Cucurella và Pedro Porro đều tham gia tấn công (ghi bàn và kiến tạo). Tiền đạo Mikel Oyarzabal nhấn mạnh chiến thuật pressing tầm cao: "Đó là về việc không cho hậu vệ đối phương thời gian, không để họ suy nghĩ".

Sự cân bằng được De la Fuente nhấn mạnh là "tuyệt vời" giữa bốn hậu vệ và cả đội. Điều này lý giải tại sao các đối thủ hầu như không thể tiếp cận khung thành Tây Ban Nha. Vì thế, thủ môn Unai Simón khẳng định kỷ lục "nói lên nhiều điều về đội bóng hơn là về tôi".

Trận tứ kết với Bỉ sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng thủ Tây Ban Nha. Thủ môn Thibaut Courtois của Bỉ thừa nhận: "Tây Ban Nha rõ ràng là ứng cử viên sáng giá. Điều đầu tiên chúng tôi phải làm là ghi bàn". Tuy nhiên, việc vượt qua một bức tường đã đứng vững suốt 560 phút là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Hàng thủ Tây Ban Nha đã cho thấy sự kỷ luật, sự tự tin và một chiến lược rõ ràng.

LONG KHANG