Haaland khơi mào cuộc chiến tâm lý trước tứ kết

Haaland, người đã ghi 7 bàn thắng trong 5 lần ra sân, giúp đội tuyển Na Uy lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup, mỉm cười và nói khi được hỏi về cơ hội giành chức vô địch lịch sử: “Cơ hội của chúng tôi vẫn rất thấp. Tôi nghĩ có một số ứng cử viên rõ ràng, tuyển Anh là một trong số đó. Tôi nghĩ tất cả các bạn (phóng viên) nên dồn toàn bộ áp lực lên các chàng trai Anh”. Khi được hỏi liệu tất cả áp lực có dồn lên Tam Sư hay không, ngôi sao Man.City trả lời: “Vâng, chắc chắn rồi! Họ chắc chắn nên tự tin sẽ tiến vào vòng tiếp theo, vì đây là nước Anh”.

Những bình luận mới nhất của Haaland phù hợp với thái độ thoải mái mà anh đã thể hiện trước đó trong giải đấu. Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa tuyển Na Uy với Pháp, trận đấu mà Haaland ngồi dự bị trong số 9 sự thay đổi khi Les Bleus thắng 4-1, anh nói rằng “không quá quan tâm” đến kết quả. Tâm lý thoải mái này cũng được cho đang đứng sau những màn trình diễn ấn tượng sau đó của Na Uy, vượt qua Bờ Biển Ngà ở vòng knock-out đầu tiên và tạo nên thành tích lớn nhất trong lịch sử của họ, đánh bại Brazil ở vòng 16.

Haaland đã ghi bàn trong cả 2 trận đấu, bao gồm cả cú đúp vào lưới đội bóng 5 lần vô địch thế giới. “Được thi đấu với Brazil là một điều khá điên rồ đối với chúng tôi, những người Na Uy. Và việc giành chiến thắng trước Brazil, rồi sau đó tiến vào tứ kết World Cup gặp Anh, tại Mỹ, thực sự rất đặc biệt”, Haaland nói thêm. “Và hãy nghĩ xem nếu bạn xem những cảnh tượng ở Na Uy, điều này không phải là bình thường đối với Na Uy, vì vậy nó vô cùng đặc biệt”.

Haaland, người sinh ra ở Leeds, chia sẻ thêm về màn đối đầu đặc biệt này: “Đây chắc chắn là một trận đấu đặc biệt. Tôi nghĩ đối với tôi nó càng đặc biệt hơn, bởi vì tôi chơi ở Anh và tôi sinh ra ở Anh, và bạn cũng được thi đấu với các đồng đội của mình. Đây là một trận đấu chắc chắn thú vị và sẽ rất tuyệt”.

VIỆT TÙNG