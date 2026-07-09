Pháp vs Morocco: Tái đấu đỉnh cao

Trận đấu tứ kết đầu tiên tại Boston là một chương mới đầy duyên nợ giữa hai quốc gia có mối liên hệ lịch sử và văn hóa sâu sắc. Bốn năm sau khi Pháp chấm dứt câu chuyện cổ tích của Morocco tại bán kết Qatar 2022, hai đội lại gặp nhau để tranh tấm vé vào vòng bốn đội mạnh nhất thế giới. Lần này, vị thế của cả hai đã thay đổi đáng kể: Pháp vẫn là gã khổng lồ đang bảo vệ vị thế, trong khi Morocco đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự của bóng đá toàn cầu.

Tuyển Pháp: Sức mạnh hủy diệt và bản lĩnh của nhà vô địch

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps bước vào trận đấu này với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Với chiến thắng 1-0 trước Paraguay ở vòng 16 đội, Pháp đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử lọt vào bán kết ở ba kỳ World Cup liên tiếp, sau Đức và Brazil. Đây cũng sẽ là trận đấu thứ 25 của Deschamps trên cương vị HLV tại World Cup, giúp ông cân bằng kỷ lục lịch sử của Helmut Schön.

Sức mạnh của Les Bleus nằm ở hàng công được đánh giá là "vô đối" trên thế giới hiện nay. Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu với 7 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Messi và Haaland. Tuy nhiên, Pháp không chỉ có Mbappe. Sự trỗi dậy của Michael Olise đã mang đến một làn gió mới; anh là cầu thủ đầu tiên kể từ thời Zico (1978) đạt được hơn 10 pha đi bóng thành công, kiến tạo hơn 10 cơ hội và thực hiện hơn 10 đường chọc khe ngay trong kỳ World Cup đầu tiên của mình.

Dù sở hữu lối chơi tấn công hoa mỹ, Pháp cũng đã chứng minh được sự lỳ lợm khi cần thiết. Trận thắng Paraguay cho thấy họ sẵn sàng "nhúng tay vào bùn", chịu đựng lối đá khiêu khích để giành kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, Deschamps đang phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi Aurelien Tchouameni (chấn thương háng) và William Saliba (chấn thương lưng) vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoài ra, các trụ cột như Bradley Barcola và Michael Olise đều đã nhận thẻ vàng và đối mặt với nguy cơ bị treo giò nếu lọt vào bán kết.

Morocco: Không còn là "hiện tượng" mà là một thế lực

Khác với hình ảnh một đội bóng chủ yếu chơi phòng ngự lùi sâu ở Qatar 4 năm trước, Morocco tại World Cup 2026 đã lột xác thành một đội bóng có khả năng kiểm soát thế trận cực tốt. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mohamed Ouahbi, Morocco đã thiết lập kỷ lục là đội bóng châu Phi duy nhất hai lần bất bại trong 5 trận mở màn của một kỳ World Cup (2022 và 2026).

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình của Morocco là chiến thắng trước Hà Lan ở vòng 32 đội, nơi họ kiểm soát bóng tới 70%—một con số không tưởng trước một đối thủ lớn của châu Âu. HLV Ouahbi đã thay đổi tư duy của đội bóng, chuyển từ việc hy vọng gây bất ngờ sang việc kỳ vọng sẽ chiến thắng. Việc loại bỏ tiền đạo cắm truyền thống để sử dụng "số 9 ảo" Ismael Saibari đã mang lại hiệu quả tức thì, dù cầu thủ này đang bị nghi ngờ khả năng ra sân trong trận gặp Pháp do chấn thương đùi.

Hàng thủ của "Sư tử Atlas" vẫn là điểm tựa vững chắc với sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou và thủ quân Achraf Hakimi. Hakimi hiện là hậu vệ châu Phi tạo ra nhiều cơ hội nhất trong một kỳ World Cup (15 cơ hội), vượt qua mọi kỷ lục từ năm 1966. Bên cạnh đó, sự sáng tạo của Brahim Diaz—người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất của đội từ đầu năm 2025—sẽ là chìa khóa để Morocco xuyên phá hàng thủ đối phương.

Con số và dự đoán

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía người Pháp khi họ chưa từng thua Morocco trong 5 lần gặp nhau trước đây (thắng 3, hòa 2). Tuy nhiên, một thống kê đáng lo ngại cho nhà vô địch năm 2018 là 50% số trận thua của họ tại World Cup trong thế kỷ này là trước các đội bóng châu Phi.

Siêu máy tính của Opta dự báo Pháp có 61,7% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Khả năng Morocco tạo nên địa chấn được đánh giá ở mức 16,2%, trong khi có 22,1% xác suất trận đấu sẽ phải kéo dài vào hiệp phụ và đá luân lưu.

HỒ VIỆT