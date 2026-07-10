Tuyển Bỉ cần “một trận đấu hoàn hảo” để đánh bại Tây Ban Nha

Đội tuyển Bỉ sẽ san bằng kỷ lục của đội hình năm 1986 đã lọt vào bán kết World Cup ở Mexico, cũng như đội hình năm 2018 đã làm được điều tương tự ở Nga, nhưng để làm được điều đó họ phải vượt qua được nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11-7.

Romelu Lukaku đã có một sự hồi sinh đáng kể tại World Cup 2026.

Để đến được vị trí như hiện tại, phong độ của tuyển Bỉ được xem là một sự bất ngờ so với chất lượng đội hình mà họ có. Ngược lại, Tây Ban Nha vẫn rất mạnh khi là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào trong suốt giải đấu. “Ngày mai, chúng ta cần chơi một trận đấu hoàn hảo. Nếu muốn tiến xa hơn trong giải đấu, đây là một trong những giai đoạn quan trọng”, tiền đạo Romelu Lukaku nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. “Tây Ban Nha là một đội bóng xuất sắc. Họ đã chơi cùng một kiểu bóng đá kể từ năm 2008… Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt, và chúng tôi cũng có một số cầu thủ giỏi sẽ gây khó khăn cho họ. Và đó dĩ nhiên là thách thức”.

Lukaku đã có một sự hồi sinh đáng kể tại World Cup 2026, dù đa phần chỉ ở vai trò cầu thủ dự bị tạo đột biến. Lukaku đã ghi 3 bàn thắng tại World Cup lần này, bao gồm cả bàn thắng giúp Bỉ lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn khi đánh bại Senegal 3-2 ở vòng 32. “Đối với tôi, không bao giờ là về cá nhân. Mà là về đội bóng”, Lukaku nhớ lại hồi tháng 4, khi HLV Rudy Garcia nói rằng anh sẽ đảm nhận một vai trò khác. “Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này. Tâm lý đang rất tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt về thể lực, tinh thần và chiến thuật, và chúng tôi sẽ vượt qua thử thách”.

Trong khi HLV Rudy Garcia đánh giá Tây Ban Nha vẫn là một trong những đội bóng kiểm soát bóng tốt nhất thế giới, cũng dành thời gian ca ngợi kỷ lục phòng ngự của La Roja nhưng tự tin rằng Bỉ có thể chấm dứt chuỗi trận đó. “Rõ ràng là những con số thống kê được tạo ra để bị đảo lộn và đó là điều chúng tôi hy vọng sẽ làm được vào ngày mai”, Garcia nói. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ghi bàn trong trận tứ kết. Chúng tôi muốn biến nó thành của riêng mình. Nếu không, chúng tôi sẽ bị loại. Đó không phải là điều chúng tôi muốn”.

LINH SƠN