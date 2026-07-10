Pháp vs Morocco 2-0: Hiệp 2 bùng nổ, Mbappe, Dembele tỏa sáng, đoàn quân HLV Deschamps bước tiếp vào bán kết World Cup 2026

Trong pha nỗ lực phá bóng khỏi chân Mbappe, hậu vệ Mazraoui đã phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã cho Pháp hưởng penalty. Ngôi sao Mbappe không thể thắng được thủ môn Yassine Bounou của Morocco. Bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước cho tuyển Pháp:

⚽ Phút 60, Doue kiến tạo, ngôi sao Mbappe dứt điểm tuyệt đẹp mở tỷ số cho tuyển Pháp. Các cầu thủ Morocco cho rằng bàn thắng không hợp lệ nhưng trong tài VAR kiểm tra, xác nhận bàn thắng hợp lệ:

⚽ Phút 66 Pháp phản công, Dembele đột phá trung tuyến và bất ngờ tung cú sút chìm hiểm hóc. Thủ môn Bono bị hậu vệ che và giật mình khi nỗ lực cản phá dù tay khẽ chạm được vào bóng nhưng đành lần 2 vào lưới nhặt bóng. Tỷ số bây giờ 2-0, tuyển Pháp đang dẫn trước Morocco:

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⚽ Bàn thắng: Mbappe 60', Dembele 66'

MINH BẢO (tổng hợp)