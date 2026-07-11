Vinicius xin lỗi người hâm mộ Brazil vì nỗi thất vọng World Cup

Vinicius Junior là điểm sáng hiếm hoi của Brazil tại World Cup 2026.

Hai bàn thắng của Erling Haaland khiến đội tuyển của HLV Carlo Ancelotti phải về nhà ngay từ vòng 1/8, đồng nghĩa phải chờ ít nhất 28 năm để giành chức vô địch World Cup thứ 6. Vinicius, người ghi 4 bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo trong giải đấu, chia sẻ trong tin nhắn trên Instagram: “Gần bốn năm sau, tôi lại thấy mình đang nghĩ về việc viết gì sau nỗi thất vọng ở World Cup. Tôi đã thấy rất nhiều người ở mọi lứa tuổi ủng hộ tôi và cùng chúng tôi đón nhận giấc mơ, và sẽ thật không công bằng nếu tôi im lặng. Nhưng tôi cần vài ngày để suy ngẫm”.

“Khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi, và việc bị loại ở vòng 16 đội World Cup là một cảm giác rất khó diễn tả”, ngôi sao 25 tuổi của Real Madrid viết tiếp: “Tôi biết mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, đã tập trung ra sao, đã khao khát chức vô địch World Cup này như thế nào - vì các bạn, vì gia đình tôi. Cảm giác thất vọng là rất lớn. Chúng tôi có một đội hình đủ mạnh để làm được nhiều hơn, nhưng chúng tôi đã không đạt được điều đó. Tôi xin lỗi, và tôi sẽ chiến đấu hết mình vì giấc mơ trở lại đỉnh cao thế giới của chúng ta”.

Đội tuyển Brazil giành được danh hiệu World Cup thứ 5 và cũng là danh hiệu cuối cùng của họ cách đây hơn 2 thập kỷ, vào năm 2002. Tuy nhiên, Selecao đến với kỳ giải tại Bắc Mỹ với rất nhiều vấn đề về chấn thương, sau khi các cầu thủ tấn công chủ chốt như Rodrygo và Estevao vắng mặt tại giải đấu, đến lượt Raphinha và Lucas Paqueta cũng gặp chấn thương trong chiến dịch World Cup.

Mặc dù vậy, việc Brazil bị loại sớm khỏi World Cup 2026 sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Liên đoàn bóng đá nước này trong việc tiếp tục hợp tác với HLV trưởng Ancelotti. Điều phối viên các đội tuyển quốc gia Rodrigo Caetano đã tái khẳng định niềm tin vào nhà cầm quân người Italy: “Bây giờ, điều chúng ta cần làm là nhấn mạnh sự cần thiết của một chu kỳ diễn ra bình thường hơn, với sự bình tĩnh hơn, tiếp tục công việc của chúng ta với HLV cho đến World Cup 2030 trong khi thực hiện những điều chỉnh cần thiết”.

LINH SƠN