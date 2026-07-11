Nhà cầm quân mới của đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus cho biết sẽ tiếp tục triệu tập siêu sao kỳ cựu Cristiano Ronaldo nếu anh sẵn sàng, khẳng định tiền đạo 41 tuổi này không bao giờ là vấn đề trong kỷ nguyên mới của ông.

Tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn tin vào Ronaldo

Bồ Đào Nha đã bổ nhiệm Jorge Jesus làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào thứ Sáu, và vấn đề quan trọng đầu tiên ông cần giải quyết chắc chắn liên quan đến tương lai của Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi này đã bị chỉ trích vì màn trình diễn tại World Cup 2026 dưới thời người tiền nhiệm Roberto Martinez, chứng kiến Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội. Ronaldo, người nói rằng anh đã tham dự kỳ World Cup cuối cùng của mình, vẫn chưa quyết định liệu anh có tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không. “Chừng nào Cristiano còn thi đấu và đủ điều kiện để được chọn, tôi sẽ chọn cậu ấy, trong những giới hạn nhất định và theo những điều kiện mà tôi cho là tốt nhất cho đội tuyển quốc gia”, Jesus nói trong buổi ra mắt.

Nhà cầm quân kỳ cựu 71 tuổi cho biết ông chưa nói chuyện với Ronaldo nhưng họ sẽ thảo luận về tương lai. “Tôi chưa nói chuyện với Cristiano, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ là vấn đề đối với đội tuyển quốc gia, cũng không phải đối với tôi”, HLV Jesus - người từng huấn luyện cầu thủ 5 lần đoạt Quả bóng vàng tại Al-Nassr trước khi rời đi vào tháng 5 vừa qua, sau khi dẫn dắt CLB giành chức vô địch Saudi Arabia - giải thích. “Cristiano là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, là biểu tượng của đội tuyển quốc gia… điều đó sẽ mãi mãi được ghi vào sử sách… Chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện giữa 2 người về những gì cậu ấy muốn làm với tương lai sự nghiệp của mình”.

Jesus ký hợp đồng 4 năm, kéo dài đến World Cup 2030 do Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco đồng đăng cai. Trong sự nghiệp, nhà cầm quân kỳ cựu này đã dẫn dắt hàng chục CLB ở Bồ Đào Nha, bao gồm cả 2 đối thủ cùng thành phố Lisbon là Benfica và Sporting. Sự nghiệp huấn luyện ở nước ngoài của ông bao gồm Flamengo (Brazil), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) và các câu lạc bộ Al-Hilal bên cạnh Al-Nassr tại Saudi Arabia.

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