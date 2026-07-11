Tân HLV tuyển Bồ Đào Nha: “Ronaldo cứ ở lại, nếu muốn”

Sự ra đi của Cristiano Ronaldo khỏi World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha được cho là đã khép lại một chương vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng ngay khi người hâm mộ vẫn còn đang tiếc nuối về những giọt nước mắt của siêu sao 41 tuổi, HLV mới của Bồ Đào Nha, Jorge Jesus, đã mở ra cánh cửa cho sự trở lại của Ronaldo, biến câu chuyện "sự kết thúc" thành một dấu hỏi đầy kịch tính.

Trong buổi ra mắt với tư cách là tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus đã có những phát biểu rõ ràng về tương lai của CR7. Ông khẳng định: "Chừng nào cậu ấy còn thi đấu và đủ điều kiện để được triệu tập, tôi sẽ chọn cậu ấy, trong những giới hạn và điều kiện nhất định". Điều này cho thấy tân HLV đánh giá cao vai trò và đóng góp của Ronaldo, thậm chí gọi anh là "biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha".

Jesus, người từng dẫn dắt Ronaldo tại Al-Nassr và giúp đội bóng này vô địch Saudi Pro League, cũng khẳng định: "Ronaldo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một vấn đề với đội tuyển quốc gia". Sự thấu hiểu và tôn trọng giữa hai người, có được sau một năm làm việc cùng nhau, là nền tảng vững chắc cho một sự hợp tác mới trong tương lai. HLV Jesus nhấn mạnh Ronaldo vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển, miễn là anh còn khát khao và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Phát biểu của HLV Jesus đã làm sống lại hy vọng cho người hâm mộ Bồ Đào Nha, nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn thuộc về CR7. Chính ngôi sao này đã thừa nhận World Cup 2026 là kỳ cuối cùng của anh. Liệu anh có muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển, hay sẽ tập trung vào những thử thách mới tại Al-Nassr, nơi anh đã tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp? Đây là một quyết định cá nhân quan trọng mà Ronaldo cần cân nhắc sau thất bại đầy cảm xúc tại Dallas.

Ronaldo đã có 233 lần khoác áo và 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, những con số vô tiền khoáng hậu. Nếu tiếp tục, anh sẽ có cơ hội góp mặt ở World Cup 2030, giải đấu được tổ chức trên đất nước mình cùng Tây Ban Nha và Morocco. Thật khó để tưởng tượng một viễn cảnh lãng mạn hơn cho sự nghiệp của một huyền thoại. Tuy nhiên, ở tuổi 41, việc duy trì thể trạng và phong độ để thi đấu ở cấp độ cao nhất là một thử thách không hề nhỏ.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Jorge Jesus, một nhà cầm quân kỳ cựu và thành công, là tín hiệu cho thấy bóng đá Bồ Đào Nha đang hướng đến một chiến lược phát triển dài hạn, chứ không chỉ là kế hoạch cho một giải đấu. HLV Jesus, người sẽ dẫn dắt đội tuyển cho đến sau World Cup 2030, có nhiệm vụ xây dựng một đội hình kế thừa, mang lại sự ổn định và chuyển giao thế hệ một cách mượt mà.

LONG KHANG