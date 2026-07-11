Argentina - Thụy Sĩ: Thử thách bản lĩnh nhà Vua

Khi Lionel Messi rơi nước mắt trên sân vận động Atlanta sau màn lội ngược dòng không tưởng trước Ai Cập, thế giới bóng đá hiểu rằng hành trình bảo vệ vương miện của Argentina tại World Cup 2026 không chỉ có hoa hồng. Tại vòng tứ kết ở Kansas City, "Albiceleste" sẽ tái ngộ Thụy Sĩ – đối thủ từng khiến họ nghẹt thở 12 năm trước tại Brazil. Đây là cuộc đối đầu giữa một tập thể sống bằng cảm xúc, khoảnh khắc thiên tài và một "cỗ máy" kỷ luật chưa từng biết đến cảm giác bị dẫn bàn.

Argentina: Khi "Trái tim" khỏa lấp những vết nứt

Đội bóng của Lionel Scaloni đang tiến vào tứ kết với một bảng thành tích đầy nghịch lý. Một mặt, họ sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup và luôn ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận trong suốt hành trình này. Mặt khác, họ đã phải trải qua những giây phút cận kề cái chết trước Cape Verde ở vòng 1/32 và đặc biệt là trận thắng Ai Cập 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 đến tận phút 79.

Ngôi sao sáng nhất, như thường lệ, vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi 39, Messi không còn ở đỉnh cao thể lực nhưng tầm ảnh hưởng của anh vẫn mang tính quyết định. Với 8 bàn thắng, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một Messi đã "xuống sức" sau những trận chiến bào mòn thể lực (với những vết bầm tím trên gương mặt) cùng một hàng thủ để lọt lưới tới 5 bàn chỉ sau 9 cú sút trúng đích là những hồi chuông cảnh báo cho Scaloni. Chiến lược gia này thừa nhận: "Nếu không có trái tim, chúng tôi đã bị loại".

Thụy Sĩ: Bức tường thép chưa từng bị khuất phục

Đối lập với sự hỗn loạn đầy cảm xúc của Argentina là một Thụy Sĩ lỳ lợm và thực dụng dưới bàn tay Murat Yakin. Lần đầu tiên sau 72 năm, đội bóng xứ đồng hồ mới lại góp mặt ở tứ kết World Cup. Điểm tựa lớn nhất của họ là một thống kê gây kinh ngạc: Thụy Sĩ là đội duy nhất chưa từng bị đối thủ dẫn trước bất kỳ phút nào trong suốt chiến dịch World Cup 2026, bao gồm cả vòng loại (tổng cộng 11 trận).

Lối chơi của Thụy Sĩ xoay quanh sự điều tiết của Granit Xhaka – người dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền xuyên tuyến ở khu vực 1/3 cuối sân. Phía dưới anh, thủ thành Gregor Kobel đang có phong độ cực cao sau khi trở thành người hùng trong loạt sút luân lưu trước Colombia. HLV Yakin tin rằng những lỗ hổng mà Argentina lộ ra trước Ai Cập hay Cape Verde chính là cơ hội để Thụy Sĩ khai thác. Họ không đến Kansas City để làm nền cho Messi; họ đến để phá vỡ lịch sử buồn (chưa từng thắng Argentina sau 7 lần đối đầu).

Cuộc đấu trí trên bàn cờ chiến thuật

Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho khả năng xoay tua và điều chỉnh của Scaloni khi ông tiếp tục tin dùng bộ khung luống tuổi. Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ ưu tiên phòng ngự chặt chẽ để kéo Argentina vào một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Sự vắng mặt tiềm tàng của Johan Manzambi do chấn thương đầu gối có thể làm giảm sức sáng tạo của Thụy Sĩ, nhưng tinh thần tập thể của họ là thứ không thể xem thường.

Lịch sử đang đứng về phía đại diện Nam Mỹ khi họ toàn thắng trong cả hai lần gặp Thụy Sĩ tại các kỳ World Cup trước đây (1966 và 2014). Tuy nhiên, như chính Messi đã nói: "Mọi trận đấu tại World Cup này đều diễn ra theo cách đầy đau khổ".

Nhận định và Dự đoán

Siêu máy tính của Opta đưa ra xác suất chiến thắng cho Argentina là 57,1% trong 90 phút, và khả năng đi tiếp chung cuộc lên tới 69,4%. Các chuyên gia dự báo về một thế trận giằng co, nơi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch sẽ được thử thách cực đại bởi hàng thủ kỷ luật của châu Âu.

Dù Thụy Sĩ có thể tạo ra một "bức tường" khó chịu, nhưng sự khác biệt mang tên Messi và cái duyên trong những khoảnh khắc sinh tử thường giúp Argentina lách qua khe cửa hẹp. Một chiến thắng sát nút cho "Albiceleste" là kịch bản khả thi nhất để họ tiến gần hơn tới việc bảo vệ ngôi vương.

Dự đoán tỉ số của AI: Argentina 2-1 Thụy Sĩ (trong hiệp phụ hoặc những phút cuối).

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