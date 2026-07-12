FIFA khẳng định bóng không chạm dây điện trên không trong bàn gỡ hòa của tuyển Anh

FIFA tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy bóng đã chạm vào dây điện trên không trước khi đội tuyển Anh ghi bàn gỡ hòa vào lưới Na Uy, trong chiến thắng 2-1 ở hiệp phụ của Tam Sư tại vòng tứ kết World Cup.

Jude Bellingham đột phá trước khi tung cú sút chéo góc giúp tuyển Anh gỡ hòa 1-1.

Hai bàn thắng của siêu sao Real Madrid, Jude Bellingham đã đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 với chiến thắng 2-1 trước Na Uy trong hiệp phụ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Tam Sư thậm chí không xứng đáng được đá hiệp phụ sau khi ghi một bàn thắng gây tranh cãi trong hiệp một để gỡ hòa, và sau đó một bàn thắng của Na Uy bị từ chối sau khi kiểm tra VAR.

Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 36 của Andreas Schjeldrup bên phía Na Uy với một cú sút tuyệt vời vượt qua thủ môn Jordan Pickford, bật vào cột dọc xa đi vào lưới. Nhưng tuyển Anh gỡ hòa từ một pha phản công ngay trước khi hiệp một kết thúc, khi Bellingham đột phá trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc. Tuy nhiên, bàn thắng đó lại gây ra nhiều tranh cãi. Video dường như cho thấy cú phát bóng của thủ môn Orjan Nyland phía Na Uy đã chạm vào dây cáp của hệ thống camera trên không gần giữa sân, và ngay lập tức rơi xuống mặt sân. Theo luật, trận đấu đáng lẽ phải bị dừng ngay lập tức và phải bắt đầu lại bằng một quả thả bóng. Thay vào đó, trận đấu tiếp tục và dẫn đến bàn thắng cho tuyển Anh.

FIFA đã nhanh chóng lên tiếng trong một bài đăng trên X: “Trước bàn thắng của Anh ở phút 45+2 vào lưới Na Uy, cảm biến trong quả bóng Connected Ball không cho thấy đỉnh điểm nào trong ‘nhịp tim của quả bóng’ khi đang ở trên không, và do đó không có bằng chứng nào cho thấy quả bóng đã chạm vào dây cáp trên không và làm thay đổi chuyển động của quả bóng”.

Quả bóng Trionda của Adidas được gắn một cảm biến được cho là có thể phát hiện ngay cả những chuyển động nhỏ nhất. Trên thực tế, chính cảm biến này đã khiến Croatia mất bàn thắng gỡ hòa trước Bồ Đào Nha ở vòng 32, khi nó phát hiện tóc của tiền đạo Igor Matanovic chạm vào bóng trong khi anh ta đang ở vị trí việt vị. Nhưng trong tình huống mới nhất, nếu quả bóng không chạm vào dây cáp, thì rất khó để giải thích tại sao nó lại đột ngột dừng lại giữa không trung như vậy rồi rơi thẳng xuống.

LINH SƠN