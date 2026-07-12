Xem World Cup ở độ cao 10.000m

Trên chuyến bay của hãng Delta Air Lines từ TP Seattle đến TP Los Angeles (Mỹ), chúng tôi đã có trải nghiệm thú vị khi được thưởng thức màn so tài ở tứ kết giữa đội tuyển Pháp và Morocco ở độ cao 10.000m - một “khán đài trên không” thực sự.

Trải nghiệm xem trực tiếp World Cup ở độ cao 10.000m trên không trung thật thú vị bởi xung quanh hầu hết hành khách đều dán mắt vào màn hình trước mặt. Đây là một nét rất mới của World Cup 2026. Phải nói việc trực tiếp trận đấu World Cup qua màn hình ghế ngồi trên chuyến bay là một dịch vụ rất “đáng đồng tiền bát gạo”, khi phần nhiều trong số họ là CĐV đang bay đi bay lại qua các thành phố, tiểu bang ở Mỹ để ủng hộ đội tuyển của mình.

Tương tự, cánh nhà báo tác nghiệp khi di chuyển cũng nắm bắt thông tin, diễn tiến giải đấu kịp thời. Khi biết Pháp sẽ đá trận bán kết ngày 14-7 ở Dallas, ngay khi xuống máy bay, chúng tôi lập tức lên kế hoạch trở lại Dallas để tác nghiệp trận đấu này.

Hành khách xem trực tiếp trận Pháp - Morocco trên một chuyến bay Delta Air Lines ở Mỹ ngày 9-7 (ẢNH: TRUNG NGHĨA)

Công nghệ wifi vệ tinh thế hệ mới như Starlink giúp việc xem livestream ổn định. Chúng tôi xem suốt trận Pháp - Morocco chỉ bị đứng hình 2 lần trong vài giây. Nếu trước đây người hâm mộ thường phải chờ hạ cánh mới biết kết quả, thì nay họ có thể vừa bay giữa bầu trời nước Mỹ vừa theo dõi trực tiếp các trận đấu.

Trong thời gian diễn ra World Cup, nhiều hãng hàng không ở Mỹ như American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines đã nâng cấp wifi vệ tinh tốc độ cao và hợp tác với các nền tảng phát sóng như kênh FOX One, giúp hành khách có thể xem trực tiếp các trận đấu trên máy bay. Với mật độ di chuyển dày đặc giữa các thành phố đăng cai, trải nghiệm xem toàn bộ 104 trận World Cup 2026 trên điện thoại, máy tính bảng, laptop khi đang bay giúp mọi người không bỏ lỡ những trận cầu quan trọng và không khí World Cup lan tỏa cả trên các tầng mây!

World Cup 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khán giả đến sân và tạo ra làn sóng hàng triệu người di chuyển bằng đường hàng không chưa từng có ở Bắc Mỹ, đặc biệt giữa các thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Dữ liệu đặt vé máy bay cho thấy các thành phố tổ chức nhiều trận đấu nhất đều tăng vọt so với trước như Dallas (42%), Houston (38%), Kansas (27%)…

Hệ thống sân bay và mạng lưới hàng không dày đặc ở Bắc Mỹ trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm World Cup. Người hâm mộ không chỉ lấp đầy các sân vận động mà còn lấp đầy những chuyến bay nối Dallas - Houston, New York - Miami hay San Francisco - Seattle…, tạo nên một mùa hè tràn đầy nhịp đập bóng đá.

TRUNG NGHĨA (từ Los Angeles, Mỹ)