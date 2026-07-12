Anh vs Na Uy 2-1: Schjelderup dệt mộng, Haaland vô hiệu, Bellingham toả sáng cú đúp ngược dòng, HLV Tuchel giành vé bán kết World Cup

⚽ Phút 36, Harry Kane bất ngờ để mất bóng ngay phần sân nhà. Schjelderup lập tức chớp thời cơ, đi bóng qua Konsa và tung cú cứa lòng hạ thủ môn Pickford:

⚽ Phút 45+2, Gordon có đường kiến tạo xuất sắc cho Bellingham trong vòng cấm và ngôi sao này lập tức tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Nyland, gỡ hoà đẹp mắt cho "Tam Sư" trước khi hiệp 1 kết thúc:

⚽ Phút 93, tiền đạo Morgan Rogers tung cú sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Nyland để vuột bóng ra, Bellingham lập tức chớp thời cơ đá bồi tung lưới Na Uy. Tuyển Anh vươn lên dẫn trước 2-1:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

⚽ Bàn thắng:

Na Uy: Schjelderup 36'

Anh: Bellingham 45+2', 93'

MINH BẢO (tổng hợp)