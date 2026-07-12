Bellingham: “Đây là chiến thắng của tất cả mọi người”

Jude Bellingham lập cú đúp giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1.

Andreas Schjelderup đưa Na Uy dẫn trước ở phút 36, nhưng Bellingham đã thể hiện một khoảnh khắc cá nhân xuất sắc để gỡ hòa cho Anh ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, trước khi anh đệm bóng cận thành ghi bàn ở phút 93 của hiệp phụ để hoàn thành màn lội ngược dòng cho Tam Sư. Sau khi đưa Anh vào bán kết, ngôi sao của Real Madrid cũng đã suy ngẫm về một đêm quan trọng khác đối với đội tuyển quốc gia, sau cú đúp khác trong chiến thắng Mexico 3-2 ở vòng đấu trước.

“Bản lĩnh, sự kiên trì - ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ, chúng tôi vẫn tìm cách giành chiến thắng”, Bellingham nói. “Cho dù là 90 hay 120 phút, chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình. Các bạn đã thấy điều đó, bất cứ ai sẵn sàng vào sân đều vào và thi đấu xuất sắc. Tôi rất tự hào về đội tuyển này một lần nữa, khi được vào bán kết World Cup. Đây là chiến thắng của tất cả mọi người. Cả đất nước đang ủng hộ chúng tôi. Tất cả các cầu thủ và nhân viên có mặt ở đây, xin dành lời khen ngợi cho họ. Một sự cống hiến tuyệt vời của tất cả mọi người”.

Tiền vệ 23 tuổi hiện đã có 6 bàn thắng tại World Cup mùa hè này, nâng số pha lập công tại World Cup lên con số 7 - cầu thủ duy nhất ghi được nhiều bàn hơn tại giải đấu này khi ở độ tuổi 23 hoặc trẻ hơn là Kylian Mbappe (12), và Bellingham hiện đang ngang bằng với huyền thoại Pele. Kể từ năm 1966, chỉ Kane (25) và David Beckham (14) có nhiều pha tham gia ghi bàn cho tuyển Anh tại các giải đấu lớn hơn Bellingham - 12 pha (9 bàn thắng, 3 kiến ​​tạo), ngang bằng với Gary Lineker...

Bellingham cùng với Harry Kane trở thành cặp đôi đầu tiên của Tam Sư ghi được hơn 5 bàn tại một kỳ World Cup.

Với việc Bellingham bắt kịp thành tích ghi bàn với Harry Kane, họ cũng trở thành cặp đôi đầu tiên của Tam Sư ghi được hơn 5 bàn thắng tại một kỳ World Cup. Harry Kane - người có trận đấu thứ 120 cho đội tuyển Anh, sánh ngang với Wayne Rooney về số lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Anh, chỉ sau Peter Shilton với 125 trận - chia sẻ thêm sau thành tích vào bán kết lần thứ 2 trong 3 kỳ World Cup gần nhất: “Đây là một trận đấu khó khăn, nóng nực, thực sự khắc nghiệt, còn khó khăn hơn cả trận gặp Mexico. Nhưng một lần nữa, chúng tôi đã tìm ra cách chiến thắng. Đây không phải là màn trình diễn đẹp nhất của chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy rằng cả đội chưa đạt đến đẳng cấp cao nhất”.

“Nhưng chúng tôi có những người hùng trận đấu - Jude Bellingham lại một lần nữa là người thay đổi cục diện trận đấu hôm nay, nhưng các chàng trai ở hàng phòng ngự, Jordan Pickford, tất cả mọi người đều đã nỗ lực hết mình… Tất cả mọi người tham gia đều đã cố gắng hết sức. Yếu tố quan trọng nhất của đội bóng này là sự đoàn kết và chúng tôi đã thể hiện điều đó một lần nữa hôm nay”.

Đội tuyển Anh giờ sẽ tập trung vào trận bán kết ở Atlanta (Mỹ) vào tối thứ Tư, khi họ sẽ đối đầu với Argentina hoặc Thụy Sĩ.

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