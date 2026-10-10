Pháo thủ tìm lại bản ngã, Man United đấu Tottenham trong cơn khủng hoảng

Sau 3 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days, vòng 6 gây chú ý với màn tái xuất của nhà vô địch Arsenal, tham vọng của Chelsea cùng Aston Villa, và nhất là trận đấu vượt khủng hoảng giữa Man United và Tottenham.

Arsenal - Leeds United (18g30, giờ Việt Nam):

Arsenal bước vào trận đấu sớm nhất với nhiệm vụ bắt buộc phải giành chiến thắng để đứng dậy sau thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton ở vòng 5. Đây là trận thua đậm nhất của "Pháo thủ" kể từ tháng 5-2023. Dù vậy, dữ liệu cho thấy bản lĩnh của đội bóng bắc London: tính từ đầu năm 2024, Arsenal chỉ duy nhất một lần để thua hai trận liên tiếp tại giải quốc nội (vào tháng 4-2026) trong suốt 100 trận đấu đã qua.

Cú hích lớn cho HLV Mikel Arteta – người vừa cam kết tương lai bằng hợp đồng gia hạn 3 năm – là sự trở lại của tiền vệ trụ cột Declan Rice. Anh đã chủ động rút khỏi đội tuyển Anh để điều trị dứt điểm chấn thương lưng kéo dài từ chấn thương gân kheo hồi tháng 12 năm ngoái.

Trên băng ghế huấn luyện, Arteta sở hữu thành tích đối đầu tuyệt đối khi toàn thắng cả 4 lần chạm trán HLV Daniel Farke tại Premier League. Về thành tích đối đầu giữa hai đội, Arsenal thắng 9 trong 10 trận gần nhất gặp Leeds (bao gồm 7 trận thắng liên tiếp) và ghi tới 9 bàn thắng không gỡ trong hai lượt trận mùa trước.

Siêu máy tính Opta xếp Arsenal là đội bóng có khả năng chiến thắng cao nhất vòng đấu này với tỷ lệ lên tới 68,9%. Mặc dù vậy, Leeds United (13,7% cơ hội thắng) vẫn là chướng ngại khó lường khi sở hữu chuỗi 5 trận mở màn bất bại (2 thắng, 3 hòa) – khởi đầu tốt nhất của họ kể từ mùa giải 2019-2020.

Aston Villa - Brentford (21g00, giờ Việt Nam)

Aston Villa bước vào cuộc tiếp đón Brentford sau khi vừa tìm lại niềm vui chiến thắng trước Tottenham. HLV Unai Emery đang kỳ vọng rất lớn vào sự bùng nổ của Alejandro Garnacho – bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Tiền vệ 22 tuổi dù mới chỉ thi đấu 31 phút từ ghế dự bị tại giải VĐQG nhưng đã ghi bàn trong cả hai trận giao hữu gặp Southampton và Sevilla ở đợt tập huấn vừa qua tại Tây Ban Nha.

Sự có mặt của Garnacho hứa hẹn sẽ giải bài toán hàng công cho Villa, trong bối cảnh đội bóng này đang xếp cuối Premier League về số cú sút (48), sút trúng đích (12) và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (81).

Đối thủ của họ, Brentford, đang bay cao với mạch 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa) và trải qua 7 trận liên tiếp không thua tại giải đấu. Brentford từng đánh bại Villa ở cả hai lượt trận mùa trước, dù Villa chỉ thua 1 trong 11 lần gần nhất tiếp đón đối thủ này trên sân nhà (4 thắng, 6 hòa). Tỷ lệ dự đoán từ Opta nghiêng về khả năng giành trọn 3 điểm của Aston Villa với 47,8%, so với 26,2% của Brentford.

Chelsea - Bournemouth (21g00, giờ Việt Nam)

Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đang trải qua khởi đầu đầy trồi sụt khi trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Các trận đấu của Chelsea tại giải quốc nội luôn diễn ra tưng bừng với tổng cộng 22 bàn thắng (10 bàn thắng, 12 bàn thua) qua 5 vòng – biến họ thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League vừa ghi trên 10 bàn vừa thủng lưới trên 10 bàn ở 5 trận mở màn. Tuy nhiên, Chelsea vẫn nắm lợi thế tâm lý lớn khi bất bại trong 9 lần chạm trán gần nhất với Bournemouth (4 thắng, 5 hòa).

Về phía đội khách, HLV Marco Rose – người vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 5 vòng đầu tiên – phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi tiền vệ đang lên ở tuyển Anh là Alex Scott dính chấn thương gân kheo lúc phục vụ ĐTQG và phải nghỉ 2 tháng. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, tài năng trẻ 20 tuổi Alex Toth có thể sẽ được trao cơ hội sau màn trình diễn ấn tượng cho đội tuyển Hungary vừa qua.

Dù đứng thứ 17, Bournemouth lại là "hung thần" sân khách khi giành tới 20 điểm trên sân khách trong năm 2026 (chỉ kém Arsenal và Man City). Mô hình dự báo Opta đánh giá Chelsea có 51,8% cơ hội chiến thắng, so với 25,3% của Bournemouth.

Manchester United - Tottenham Hotspur (23g30, giờ Việt Nam)

Trận cầu tâm điểm ngày 10-10 diễn ra tại Old Trafford giữa hai gã khổng lồ đang chìm sâu trong khủng hoảng. Man United của HLV Michael Carrick vừa trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử tham dự Premier League của CLB khi mới chỉ tích lũy được 5 điểm sau 5 vòng đấu (bằng với kỷ lục buồn mùa 2014-2015). Carrick hiện chỉ đạt trung bình 1 điểm/trận mùa này, sụt giảm nghiêm trọng so với con số 2,3 điểm/trận trong 17 trận ông nắm quyền mùa trước.

Tuy nhiên, tình cảnh của Tottenham Hotspur còn bi đát hơn rất nhiều. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng và chưa thắng nổi trận nào. Nếu tiếp tục không thắng, Spurs sẽ có lần thứ 4 trong lịch sử không thắng cả 6 trận mở màn mùa giải.

Trong năm 2026, Tottenham cũng là đội kiếm được ít điểm nhất tại Premier League (vỏn vẹn 18 điểm). Thêm vào đó, "Gà trống" thường chịu cái dớp đi xa tệ hại khi đã nhận tới 25 thất bại trên sân Old Trafford trước Man United.

Dữ liệu Opta đánh giá Man United ở thế cửa trên với 54,1% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội của Tottenham chỉ là 22,3%. Dù vậy, việc De Zerbi từng đánh bại Man United ngay tại Old Trafford khi còn dẫn dắt Brighton vẫn là lời nhắc nhở cho Carrick.

HỒ VIỆT