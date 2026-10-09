Sao Tottenham “chữa lành” bằng việc theo học tại Harvard

Ngôi sao chạy cánh Xavi Simons của đội tuyển Hà Lan và Tottenham trong thời gian dài hồi phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã đăng ký một khóa học trực tuyến tại Trường Kinh doanh Harvard (Harvard Business School - HBS).

Xavi Simons trong màu áo Tottenham. Ảnh: THX

Simons, 23 tuổi, chia sẻ trên LinkedIn rằng anh đã được nhận vào chương trình “Crossover Into Business” (tạm dịch: Chuyển hướng sang Kinh doanh) của trường đào tạo kinh doanh sau đại học thuộc hệ thống Ivy League danh giá tại Mỹ. Tuyển thủ người Hà Lan hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương rách dây chằng chéo trước (ACL) gặp phải ở giai đoạn cuối mùa giải trước, thời điểm Tottenham chật vật trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

Theo thông tin trên trang web của Trường Kinh doanh Harvard, khóa học “Crossover Into Business” đã thu hút sự tham gia của ít nhất 20 vận động viên đến từ các giải đấu thể thao danh tiếng.

“Tôi sẽ quay lại trường học”, Simons viết trong một bài đăng. “Trong quá trình hồi phục, tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Bóng đá vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi cũng muốn tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân bên ngoài sân cỏ. Tôi rất vui khi được chia sẻ rằng mình đã trúng tuyển vào chương trình “Crossover Into Business” tại Trường Kinh doanh Harvard. Tôi muốn hiểu rõ hơn về khía cạnh kinh doanh của môn thể thao này, học hỏi và không ngừng phát triển bản thân”.

Thời điểm Simons có thể trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng dự kiến ​​anh sẽ chưa thể đạt thể trạng thi đấu tốt nhất cho đến ít nhất là đầu năm 2027. Trong thời gian hồi phục, anh đã dành thời gian ở Mỹ.

“Trở lại sân cỏ vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đồng thời, tôi cũng muốn tận dụng khoảng thời gian này để tiếp tục học hỏi và đầu tư cho bản thân ngoài phạm vi bóng đá”, Simons chia sẻ thêm.

Còn trong lúc này, Tottenham của Simons vẫn đang khốn đốn ở vị trí chót bảng Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027, họ là 1 trong 3 đội vẫn chưa biết thắng và chỉ giành được 2 điểm sau 5 vòng đấu, sẽ đối đầu với Man United trong trận đấu tiếp theo vào ngày 10-10.

LINH SƠN