McTominay trở lại tập luyện sau phẫu thuật tim

Tiền vệ Scott McTominay chính thức trở lại tập luyện cùng đội một Napoli sau khi được cấp phép thi đấu trở lại hậu phẫu thuật tim tại Manchester vào tháng trước, sẵn sàng tái xuất ở trận đấu gặp Frosinone tại Serie A vào ngày 10-10.

Scott McTominay (trái) chơi rất hay cho đội tuyển Scotland tại World Cup 2026. Ảnh: THX

Cầu thủ 29 tuổi McTominay được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim lành tính thể nhẹ sau khi phải rời sân ở phút 56 trong trận đấu giữa Napoli và Como hồi đầu mùa giải. Napoli đã theo dõi các chỉ số sinh tồn của tuyển thủ Scotland thông qua công nghệ đeo tiên tiến trước khi đưa anh đến Bệnh viện Spire Manchester phẫu thuật tim vào tháng trước.

Mới nhất, trong một thông báo chính thức, Napoli cho biết: “Vào ngày 7-10, Scott McTominay đã trải qua các đợt kiểm tra y tế bổ sung và kết quả cho thấy anh hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu. Do đó, anh đã trở lại tập luyện cùng toàn đội sau quãng thời gian tập luyện riêng biệt”.

Quy trình điều trị đòi hỏi McTominay phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong 2 tuần trước khi có thể bắt đầu các bài tập thể lực không va chạm. Ngôi sao này chia sẻ trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ: “Hẹn sớm gặp lại Napoli nhé, tôi sẽ trở lại nhanh thôi”.

Sau khi đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về thể lực và an toàn trong thể thao tại Italy, McTominay nhanh chóng xua tan mọi lo ngại còn sót lại khi nói với báo giới: “Tôi vẫn ổn. Ca thủ thuật này là điều tôi đã lên kế hoạch thực hiện cùng CLB từ khá lâu rồi”.

Kể từ khi chuyển đến Napoli từ Man United với mức phí 25,7 triệu bảng vào năm 2024, McTominay đã khẳng định được vị thế là một tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm địa đối phương đầy ấn tượng, và là một trong những người xuất sắc nhất ở vị trí của mình.

Ngôi sao 29 tuổi đóng vai trò then chốt giúp Napoli giành chức vô địch Serie A mùa giải 2024-2025, đồng thời ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (MVP) sau khi ghi được 12 bàn thắng, trước khi cùng đội nâng cao chiếc cúp Siêu cúp Italy (Supercoppa Italiana) mùa 2025-2026.

Qua 82 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Napoli, ngôi sao người Scotland đã ghi 27 bàn và có 10 pha kiến ​​tạo, từng giúp anh xếp thứ 18 trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2025.

LINH SƠN