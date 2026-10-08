Arsenal trải thảm vàng giữ chân HLV Arteta

Arsenal mới trao bản hợp đồng có thời hạn 4 năm (đến năm 2030) cho Mikel Arteta, với tổng trị giá vượt mốc 80 triệu bảng, giúp ông trở thành HLV nhận đãi ngộ cao nhất Ngoại hạng Anh.

HLV Arteta (Ảnh: THX)

Theo thỏa thuận mới vừa được công bố, HLV Mikel Arteta sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal đến tháng 6-2030. Mức lương của nhà cầm quân 44 tuổi được nâng lên hơn 20 triệu bảng mỗi mùa giải. Đây là sự gia tăng đãi ngộ rất đáng kể so với giao kèo cũ sắp hết hạn vào cuối mùa giải năm nay với mức thù lao khoảng 10 triệu bảng/mùa, cùng 5 triệu bảng tiền thưởng khi giành vé dự Champions League.

Với bản hợp đồng 4 năm này, nếu hoàn thành trọn vẹn thời hạn, thời gian tại vị của Arteta tại Arsenal sẽ vượt mốc một thập kỷ kể từ khi ông chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng từ Unai Emery vào tháng 12-2019.

Mức đãi ngộ mới phản ánh chính xác vị thế hiện tại của Arteta khi ông trở thành HLV được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Đồng thời, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là người có thời gian gắn bó lâu nhất tại giải đấu số một xứ sở sương mù, sau khi Pep Guardiola quyết định chia tay Manchester City. Đáng chú ý, cùng với Arteta, toàn bộ đội ngũ trong ban huấn luyện của ông cũng đã ký gia hạn hợp đồng để tiếp tục đồng hành.

Arsenal dự báo sẽ tiếp tục phát triển dưới thời HLV Arteta. Ảnh: THX.

Mức thù lao kỷ lục là phần thưởng xứng đáng dành cho Arteta sau những đóng góp to lớn đối với sự lột xác của đội chủ sân Emirates. Ở mùa giải vừa qua, ông đã dẫn dắt Pháo thủ giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm để chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, sau 3 mùa giải liên tiếp phải ngậm ngùi ở vị trí á quân.

Dù trải qua nỗi đau thất bại trên chấm luân lưu trước Paris Saint-Germain ở trận chung kết Champions League, cựu đội trưởng từng thi đấu dưới thời HLV Arsene Wenger vẫn đang hướng tới những đỉnh cao mới nhằm xây dựng một triều đại chiến thắng bền vững tại Emirates.

Chia sẻ trong ngày ký kết, Mikel Arteta bày tỏ niềm tự hào sâu sắc: "Được cam kết tương lai với CLB và tiếp tục làm việc cùng những con người xuất sắc là một đặc ân lớn. Arsenal là một đội bóng độc nhất vô nhị từ tính cách cho đến những cảm xúc mang lại. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một mối liên kết đặc biệt và tạo ra những kỷ niệm sống mãi với thời gian. Điều tuyệt vời nhất là tất cả những gì đã qua mới chỉ là sự khởi đầu cho những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ vì sự ủng hộ và tình yêu mà họ đã dành cho ông cùng gia đình.

Về phía thượng tầng CLB, hai Chủ tịch đồng sở hữu là Stan Kroenke và Josh Kroenke khẳng định mối quan hệ giữa ban lãnh đạo và Arteta là hết sức đặc biệt. Đại diện gia đình Kroenke nhấn mạnh Arteta thấu hiểu sâu sắc các giá trị truyền thống của Arsenal, đồng thời bày tỏ sự tự hào về hành trình phát triển của đội bóng kể từ năm 2019 và quyết tâm sẽ cùng nhau chinh phục thêm nhiều danh hiệu trong những năm tới.

Tầm ảnh hưởng của Mikel Arteta tại Arsenal hiện không chỉ dừng lại ở công tác huấn luyện trên sân tập mà còn lan rộng sang các quyết định chiến lược mang tầm vóc câu lạc bộ. Mới đây, Arsenal đã xác nhận hoãn kế hoạch mở rộng quy mô lớn đối với sân vận động Emirates. Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Arteta bày tỏ sự lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực và sự gián đoạn chuyên môn có thể xảy ra nếu đội bóng phải tạm thời chuyển sang một sân vận động khác thi đấu trong thời gian thi công.

Trở lại với diễn biến chuyên môn tại Ngoại hạng Anh, bản hợp đồng mới mang lại cú hích tinh thần quan trọng cho Arsenal trong bối cảnh họ chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu với Leeds vào ngày 12-10. Đội chủ sân Emirates đang rất quyết tâm đứng dậy sau thất bại bất ngờ 0-3 trước Brighton ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, trận thua đã cắt đứt chuỗi trận toàn thắng 100% từ đầu mùa của nhà đương kim vô địch.

HỒ VIỆT