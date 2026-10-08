Hàn Quốc xem xét thu hẹp chế độ miễn nghĩa vụ quân sự cho VĐV sau ASIAD 20

Quyết định của các giới chức Hàn Quốc được đưa ra sau làn sóng phẫn nộ dữ dội của công chúng trước những phát ngôn thiếu nhạy cảm từ một số cầu thủ đội tuyển U23 tại ASIAD20.

U23 Hàn Quốc giành HCV ASIAD 20. Ảnh THX

Sự việc xảy ra sau khi U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản trong trận chung kết ASIAD để đoạt huy chương vàng. Thay vì thể hiện tinh thần thể thao, ba cầu thủ trong đội lại đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi lớn.

Cầu thủ Yang Min-hyuk, người kiến tạo bàn thắng quyết định và hiện thi đấu cho CLB Westerlo theo dạng cho mượn từ Tottenham, phát biểu rằng chiếc huy chương hay chức vô địch không quá quan trọng, anh thi đấu chỉ vì phần thưởng miễn nghĩa vụ quân sự.

Tiền vệ Park Seung-soo của Newcastle United gây bất bình khi đăng ảnh đội chiếc mũ dành cho quân nhân đã giải ngũ. Trong khi đó, đội trưởng Lee Gi-hyuk giơ cao tấm huy chương vàng và tuyên bố thẳng thừng trong cuộc phỏng vấn rằng anh sẽ không phải đi lính.

Dù cả ba cầu thủ sau đó đã lên tiếng xin lỗi, những bình luận và hình ảnh của họ đã thổi bùng trở lại cuộc tranh luận gay gắt về tính công bằng xã hội. Chính khách Ahn Cheol-soo thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân chỉ trích cay đắng và đặt câu hỏi liệu hàng triệu thanh niên nhập ngũ mỗi năm có bị coi thường hay không.

Cựu nghị sĩ Yoo Seong-min cũng so sánh sự bất công khi ngay cả các thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi các VĐV lại nhận được đặc cách. Tờ Korea Herald nhận định việc dùng huy chương ASIAD để nâng cao uy tín quốc gia đã không còn phù hợp trong thời đại ngày nay.

Trước áp lực dư luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young phát biểu trước Quốc hội rằng chính sách này "tất yếu sẽ phải thu hẹp". Ông thừa nhận dù quy định ra đời từ năm 1973 từng giúp các tài năng phát triển sự nghiệp, nhận thức của công chúng về sự công bằng hiện đã thay đổi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Binna cũng xác nhận chính phủ có kế hoạch cắt giảm hoặc bãi bỏ chế độ dịch vụ bổ sung dành cho nghệ sĩ và VĐV.

Theo quy định, đa số nam thanh niên Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 18 đến 21 tháng trước khi tròn 28 tuổi. Tuy nhiên từ năm 1973, các vận động viên đoạt huy chương Olympic hoặc huy chương vàng ASIAD được phép thay thế bằng 3 tuần huấn luyện quân sự cơ bản.

Tại kỳ ASIAD vừa qua, ngoài các cầu thủ bóng đá, nhiều VĐV khác cũng nhận đặc quyền này, bao gồm tay golf Tom Kim, 16 cầu thủ bóng chày và 3 VĐV thể thao điện tử (esports).

LONG KHANG