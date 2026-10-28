Bruno Fernandes - Từ người hùng đến tâm điểm khủng hoảng

Bruno Fernandes từng góp công lớn giúp Man United vượt qua giai đoạn khó khăn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Giờ đây, tuyển thủ người Bồ Đào Nha lại trở thành tâm điểm tranh cãi dưới thời Michael Carrick.

Bruno Fernandes đang rơi tự do như chính CLB của anh. Ảnh: THX

Man United đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng. Sau tám trận đầu tiên tại Premier League, đội bóng chỉ giành được 7 điểm, thành tích được mô tả là khởi đầu tệ nhất trong lịch sử CLB tại giải đấu. Thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân Old Trafford càng khiến tương lai của Carrick bị đặt dấu hỏi.

Dù vậy, mùa giải vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Những gì đang diễn ra cũng gợi nhớ đến giai đoạn đầu triều đại Solskjaer, khi Man United từng khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng nhanh chóng sa sút.

Nếu đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge vào thứ Bảy, Man United sẽ có 10 điểm sau chín trận, tương tự thành tích ở mùa giải 2019/20. Khi đó, Carrick là thành viên ban huấn luyện của Solskjaer.

Bài học từ triều đại Solskjaer

Trong ba tháng rưỡi đầu tiên sau khi Solskjaer giữ chức HLV tạm quyền, Man United giành nhiều điểm hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League. Từ giữa tháng 12/2018 đến cuối tháng 3/2019, họ thậm chí đạt thành tích tốt hơn cả Manchester City và Liverpool.

Đó là kết quả đáng chú ý trong mùa giải Man City giành 98 điểm, còn Liverpool có 97 điểm tại Premier League.

Tuy nhiên, sau khi Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức, Man United chỉ thắng hai trong 12 trận tiếp theo trên mọi đấu trường, đà sa sút kéo dài sang mùa giải 2019/20, khiến đội bóng tiếp tục gặp khó khăn.

Trận hòa 1-1 với Liverpool ở vòng đấu thứ 10 tại Premier League mang lại tín hiệu tích cực. Tính cả trận đấu đó, Man United chỉ thua một trong chín trận tiếp theo. Nhưng sự cải thiện không kéo dài lâu: đội bóng lại nhận bốn thất bại trong bảy trận sau đó.

Những kết quả này buộc Man United phải tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Đó cũng là thời điểm Bruno Fernandes gia nhập đội bóng từ Sporting Lisbon.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng tạo ra khác biệt, góp phần thay đổi mùa giải của Man United. Dù chỉ thi đấu từ giữa mùa, anh vẫn giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB. Từ đó, Fernandes trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại Old Trafford.

Man United kết thúc mùa giải 2018/19 với chuỗi 14 trận bất bại tại Premier League, gồm chín chiến thắng và năm trận hòa. Thành tích này giúp họ đứng thứ ba và giành vé dự Champions League.

Hiện tại, đội bóng có thể cần một cuộc hồi sinh tương tự để giành quyền tham dự Champions League mùa 2027/28. Tuy nhiên, với phong độ và lực lượng hiện tại, nhiệm vụ ấy ngày càng khó khăn.

Việc bổ sung một hoặc hai cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng có thể tạo ra khác biệt, giống như Fernandes từng làm cách đây sáu năm.

Trớ trêu thay, cầu thủ từng góp phần cứu vãn mùa giải của Man United giờ lại trở thành một phần trong cuộc khủng hoảng mới.

Mâu thuẫn giữa Fernandes và Carrick

Mùa trước, Fernandes có mùa giải nổi bật nhất sự nghiệp dưới thời Carrick, với 21 pha kiến tạo và chín bàn thắng.

Tổng cộng 30 lần tham gia vào bàn thắng giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha cân bằng thành tích của chính mình ở mùa 2020/21. Anh trở thành một trong những tiền vệ Man United có số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải Premier League.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đội trưởng và HLV của Man United hiện có dấu hiệu căng thẳng.

Sau thất bại 1-4 của Man United trước Como tại Champions League, Fernandes công khai đặt câu hỏi về cách tiếp cận chiến thuật của đội bóng. Anh cho rằng các cầu thủ cần chủ động và quyết liệt hơn khi gây sức ép lên đối thủ.

Chia sẻ với TNT Sports, Fernandes nói: “Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không yêu cầu chúng tôi kèm người chặt chẽ. Nhưng đôi khi, nếu để đối thủ kiểm soát bóng quá nhiều, họ sẽ tự tin hơn. Họ có quá nhiều cầu thủ phía sau bóng, khiến chúng tôi phải chạy rất nhiều”.

Khi được hỏi liệu Man United có mắc sai lầm về chiến thuật hay không, Fernandes nói thêm: “Đó là việc của HLV và ban huấn luyện, không phải của tôi. Tôi chỉ nghĩ đôi khi chúng ta phải dũng cảm hơn khi gây sức ép, chấp nhận rủi ro bằng cách đẩy đội hình lên cao và khiến đối thủ khó chịu”.

Anh cũng thừa nhận Man United khởi đầu không tốt và để thủng lưới quá sớm. Theo Fernandes, đội bóng không gây đủ sức ép lên đối phương, thiếu những pha phối hợp hiệu quả khi không có bóng và gặp khó khăn trong việc lấy lại thế trận sau bàn thua.

Những phát biểu này đáng chú ý bởi chúng đến từ đội trưởng CLB, đồng thời thể hiện sự không hài lòng với cách triển khai chiến thuật của HLV.

Từ đội trưởng đến người dự bị

Sau những lời chỉ trích công khai, Fernandes bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận thua Bournemouth và không được tung vào sân.

Trong khi các cầu thủ Man United bị chính người hâm mộ la ó khi rời sân, Carrick lại nhận được những tràng vỗ tay động viên từ một bộ phận khán giả trong suốt trận đấu.

Sự tương phản ấy rất rõ ràng. Fernandes từng đến Old Trafford để giúp vực dậy một đội bóng sa sút, nhưng giờ phải ngồi ngoài chứng kiến người hâm mộ quay lưng với các cầu thủ và chính anh.

Quyết định để đội trưởng dự bị cũng đặt ra câu hỏi về cách Carrick xử lý những bất đồng trong phòng thay đồ. Liệu ông đang kiên quyết bảo vệ nguyên tắc của mình, hay Man United đang tự làm suy yếu khi bỏ rơi một trong những cầu thủ quan trọng nhất?

Quan trọng hơn, ban lãnh đạo còn tin Carrick có thể đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng hay không? Nếu tình hình không sớm được cải thiện, một cuộc thay đổi khác trên băng ghế huấn luyện hoàn toàn có thể xảy ra tại Old Trafford.

PHẠM QUANG