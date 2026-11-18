Để Kyrgyzstan ngược dòng thắng 2-1 ở những phút cuối trận đấu tối 17-11, đội tuyển Việt Nam khép lại Casper Cup 2026 với vị trí á quân. Thất bại trên sân Thiên Trường để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng giúp HLV Kim Sang-sik nhìn rõ hơn những hạn chế trong phòng ngự và tín hiệu tích cực từ lớp cầu thủ trẻ.

Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội khoác áo tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Tiếc nuối từ hai bàn thua muộn

Chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay đội tuyển Việt Nam, trước khi hai bàn thua liên tiếp ở phút 86 và 88 khiến mọi thứ đảo chiều. Từ niềm vui với bàn thắng đẹp của Nguyễn Đình Bắc, sân Thiên Trường khép lại một buổi tối đầy tiếc nuối khi thầy trò HLV Kim Sang-sik để Kyrgyzstan ngược dòng thắng 2-1, qua đó lỡ chức vô địch Casper Cup 2026.

Điều đáng tiếc là trước khi đánh mất lợi thế, tuyển Việt Nam đã có phần lớn thời gian thi đấu khá tốt. Dù HLV Kim Sang-sik thay đổi đến 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, các cầu thủ vẫn nhập cuộc tự tin, giữ được sự chủ động và tổ chức những pha lên bóng khá mạch lạc nhưng để thua thật tiếc.

Hai bàn thua đến theo những cách khác nhau. Một xuất phát từ tình huống phòng ngự bóng chết, bàn còn lại là hệ quả của pha xử lý thiếu an toàn khi đội hình chưa kịp ổn định. Chỉ trong ít phút, những nỗ lực của tuyển Việt Nam suốt phần lớn trận đấu trở nên dang dở.

Sự sa sút về thể lực và khả năng duy trì tập trung ở cuối trận cũng là điều đáng chú ý. Sau bàn gỡ của Kyrgyzstan, các cầu thủ Việt Nam chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh thì tiếp tục nhận bàn thua thứ hai. Trước đối thủ có thể hình tốt, đủ sức gây sức ép đến những phút cuối, những hạn chế ấy càng dễ bộc lộ.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã trải qua trận đấu cuối cùng của năm 2026. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận các học trò đã mất tập trung ở thời điểm quyết định. Ông cũng lên tiếng bảo vệ Trung Kiên, không muốn thủ môn trẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại. Đó là cách nhìn nhận cần thiết, bởi trước hai tình huống đáng tiếc, đội tuyển đã có nhiều thời điểm chơi tốt và giữ được lợi thế.

Tín hiệu tích cực từ lớp cầu thủ mới

Nếu hai bàn thua muộn khiến tuyển Việt Nam tiếc nuối, màn trình diễn của một số gương mặt trẻ lại mang đến những tín hiệu đáng khích lệ. Đợt tập trung tháng 11 vốn là dịp để HLV Kim Sang-sik kiểm tra lực lượng, trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu và tìm kiếm thêm lựa chọn cho đội tuyển.

Trước trận gặp Kyrgyzstan, đội tuyển phải chia tay bốn cầu thủ trở về CLB, trong đó có hai trụ cột Olaha Mạnh Đức và thủ môn Lê Giang Patrik. Những thay đổi nhân sự khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh đội hình, đồng thời mở ra cơ hội cho các gương mặt mới.

Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Quang Vinh và Lê Quốc Nhật Nam lần đầu được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Với các cầu thủ trẻ, đó là cột mốc đáng nhớ sau quá trình nỗ lực ở CLB. Còn với HLV Kim Sang-sik, những phút thi đấu trước Kyrgyzstan giúp ông có thêm cơ sở đánh giá khả năng của từng người.

Trong số này, trung vệ Chí Khải để lại ấn tượng khá tốt. Cầu thủ trẻ tận dụng lợi thế thể hình trong tranh chấp và có những pha xử lý phòng ngự đáng chú ý. HLV Kim Sang-sik cũng ghi nhận màn thể hiện của Chí Khải, xem đây là tín hiệu tích cực trong quá trình tìm kiếm thêm nhân sự cho hàng thủ.

Thủ thành Trung Kiên và đồng đội thua đáng tiếc Kyrgyzstan ở những phút cuối. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Dẫu vậy, hai trận đấu cũng cho thấy hàng công Việt Nam vẫn còn những thời điểm thiếu sắc bén. Ngoài các pha xử lý cá nhân của Đình Bắc, số cơ hội thực sự rõ ràng chưa nhiều. Những tình huống bỏ lỡ trước Kyrgyzstan cũng khiến đội tuyển không thể tạo cách biệt an toàn khi đang có lợi thế.

Qua hai trận tại Casper Cup 2026, tuyển Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 và thua Kyrgyzstan 1-2. Vị trí á quân chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng, nhưng đợt tập trung cuối năm vẫn mang lại những thông tin hữu ích cho ban huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik đã có dịp quan sát các cầu thủ mới trong điều kiện thi đấu thực tế, đồng thời thấy rõ hơn những hạn chế khi đội tuyển chịu sức ép. Sự kết hợp giữa các gương mặt giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian, nhất là ở khả năng phối hợp và duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Trận thua Kyrgyzstan khép lại năm 2026 với nhiều tiếc nuối. Nhưng bên cạnh hai bàn thua muộn, đội tuyển vẫn có bàn thắng đẹp của Đình Bắc, những phút thi đấu đáng khích lệ của các tân binh và thêm những lựa chọn nhân sự cho chặng đường tiếp theo. Đó là những điều HLV Kim Sang-sik có thể mang theo sau đợt tập trung cuối năm.

ĐĂNG HUY