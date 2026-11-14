“Bức thư” Carrick gửi Man United: Tử tế đến đau lòng

Sau khi Mauricio Pochettino được xác nhận là người kế nhiệm, Michael Carrick đăng tải một bức thư trên Instagram để gửi lời chia tay Man United.

Carrick có thể ngẩng cao đầu rời Old Trafford. Ảnh: THX

Michael Carrick đã chính thức phá vỡ sự im lặng sau khi bị Man United sa thải. Không có những lời trách móc hay chỉ trích ban lãnh đạo, cựu tiền vệ người Anh chọn cách nói lời chia tay tử tế đến đau lòng bằng một “bức thư ngỏ” đầy xúc động, dành cho người hâm mộ, các cầu thủ và những đồng nghiệp đã sát cánh cùng ông.

Quyết định chấm dứt hợp đồng với Carrick được Manchester United đưa ra vào chiều thứ Năm, sau cuộc gặp giữa nhà cầm quân này và giám đốc điều hành Omar Berrada. Một cuộc chia tay được cho là khó tránh khỏi khi đội bóng không duy trì được phong độ như kỳ vọng.

Carrick từng được trao cơ hội dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Thành tích cán đích ở vị trí thứ ba Premier League mùa trước mang đến hy vọng về một giai đoạn khởi sắc, nhưng mọi chuyện nhanh chóng đảo chiều.

Ở mùa giải hiện tại, Manchester United sa sút nghiêm trọng, chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận đấu tại Premier League và rơi xuống vị trí thứ 18. Chuỗi kết quả đáng thất vọng khiến ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn với nhà cầm quân người Anh.

Sau khi Mauricio Pochettino được xác nhận là người kế nhiệm, Carrick đăng tải một bức thư trên Instagram để gửi lời chia tay, "Tôi đã có vinh dự vô cùng lớn khi được dẫn dắt Manchester United, CLB bóng đá mà tôi yêu quý. Rất ít người có được trải nghiệm và cảm nhận điều đó, và vì vậy, tôi vô cùng biết ơn.

Đi kèm với vinh dự ấy là trách nhiệm to lớn. Khi ở Manchester United, bạn phải hiểu chính xác điều đó có nghĩa là gì. Đây là nơi khác biệt so với bất kỳ đội bóng nào khác. Bạn phải nỗ lực để trở thành người giỏi nhất, nhưng đồng thời phải hiểu và tôn trọng văn hóa, những giá trị cùng các chuẩn mực đã được xây dựng qua nhiều thế hệ".

Carrick dành phần lớn bức thư để nói về tình cảm của người hâm mộ. Ông thừa nhận những kết quả gần đây không đáp ứng kỳ vọng, nhưng sự ủng hộ mà các cổ động viên dành cho mình là điều không thể quên.

Carrick tiếp tục, "Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời trong năm nay, những khoảnh khắc mà tất cả sẽ nhớ mãi. Điều tuyệt vời nhất khi ở vị trí của tôi là được chứng kiến các bạn sống trọn vẹn với những cảm xúc ấy và rời sân vận động với mong muốn được trở lại lần sau.

Tôi chỉ muốn đáp lại các bạn điều gì đó. Tình yêu ấy không bao giờ chết. Tôi biết gần đây chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng các bạn vẫn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ, ngay cả trong những thời điểm mà điều dễ dàng nhất là quay lưng lại. Điều đó có ý nghĩa hơn cả một hay hai chiến thắng. Đó là lý do tôi yêu câu lạc bộ này từ nhiều năm trước".

Cựu tiền vệ Man United cũng không quên gửi lời cảm ơn ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên hậu trường và các cầu thủ. Ông đánh giá cao sự tận tâm của những người đã đồng hành, đồng thời chúc các học trò tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.

Khép lại bức thư, Carrick khẳng định Manchester United sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình, "Tôi sẽ luôn tự hào vì đã đóng góp phần của mình và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho CLB. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở bên cạnh các bạn, dõi theo từ ngoài sân và cổ vũ các chàng trai".

Một lời chia tay không có sự cay đắng, dù người viết vừa phải rời khỏi chiếc ghế mà mình từng dành nhiều tâm huyết.

Man United vẫn còn món nợ với Carrick

Carrick phải ra đi nhường chỗ cho HLV khác. Ảnh: THX

Trong bóng đá, bị sa thải là chuyện không hiếm. Khi kết quả không đáp ứng kỳ vọng, HLV thường phải trả giá đầu tiên. Carrick cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Một chiến thắng trong 10 trận đấu tại Premier League là thành tích quá nghèo nàn để có thể bảo vệ chiếc ghế của ông tại một đội bóng có tham vọng như Manchester United.

Nhưng có một điều đáng suy ngẫm: cách Carrick rời đi tương phản với những biến động liên tục trên băng ghế huấn luyện Old Trafford.

Ông không đổ lỗi cho cầu thủ, không công kích ban lãnh đạo bất chấp họ quay lưng bỏ mặc ông trong những ngày cuối cùng. Carrick cũng không tìm cách biện minh cho những thất bại. Thay vào đó, Carrick chọn nói về người hâm mộ, những nhân viên hậu trường và tình yêu dành cho CLB. Đó là cách ứng xử của một người hiểu rất rõ giá trị chiếc áo mình từng khoác lên.

Tuy nhiên, sự tử tế ấy cũng khiến cuộc chia tay trở nên đáng buồn hơn. Carrick từng là một phần của thế hệ chinh phục những đỉnh cao cùng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Man United. Ông hiểu truyền thống, văn hóa và những đòi hỏi khắc nghiệt tại Old Trafford. Nhưng hiểu Man United và có khả năng vực dậy đội bóng trên cương vị HLV trưởng lại là hai câu chuyện khác nhau.

Sai lầm của Man United, nếu có, không nằm ở việc đưa ra quyết định thay đổi HLV khi thành tích sa sút. Vấn đề nằm ở cách đội bóng xây dựng kế hoạch dài hạn, lựa chọn nhân sự và tạo ra một môi trường đủ ổn định để bất kỳ nhà cầm quân nào cũng có cơ hội phát huy năng lực.

Một bức thư chia tay có thể khép lại nhiệm kỳ của Carrick, nhưng không thể xóa đi những câu hỏi về cách vận hành của đội bóng.

Carrick có thể không phải người đưa Man United trở lại đỉnh cao, nhưng ông vẫn xứng đáng được tôn trọng vì những gì đã cống hiến. Và có lẽ, điều đau lòng nhất trong bức thư ấy không phải là lời từ biệt, mà là việc một người yêu CLB đến vậy giờ chỉ còn có thể đứng ngoài sân, dõi theo và cổ vũ.

Old Trafford đã chia tay Carrick. Nhưng Manchester United vẫn phải tìm lời giải cho cuộc khủng hoảng của chính mình.

PHẠM QUANG